Orlen robi kolejny krok do powstania hubu wodorowego we Włocławku

PKN Orlen rozpoczął proces wyboru wykonawcy hubu wodorowego, który ma powstać we Włocławku. Docelowo będzie on mógł wytwarzać do 600 kg doczyszczonego wodoru na godzinę. Zakończenie inwestycji planowane jest w pierwszym półroczu 2022 r. - poinformował w poniedziałek (14 września) płocki koncern.

Jak podał PKN Orlen, przedsięwzięcie obejmujące instalację produkcyjną, infrastrukturę logistyczną oraz dystrybucyjną, "jest istotnym elementem wspierającym realizację strategii neutralności emisyjnej koncernu w obszarze paliw alternatywnych".



Jednym z filarów naszej strategii neutralności emisyjnej są wspierające czysty transport paliwa. Już w 2022 roku chcemy być jednym z kluczowych producentów paliwa wodorowego w regionie, dlatego rozpoczynamy postępowanie na budowę hubu H2 we Włocławku: https://t.co/H2toHq1xvV pic.twitter.com/JnHsS7yRi3 — ORLEN (@PKN_ORLEN) September 14, 2020

"PKN Orlen rozpoczął proces wyboru wykonawcy hubu wodorowego we Włocławku, który docelowo będzie mógł wytwarzać do 600 kg doczyszczonego wodoru na godzinę" - oznajmiła w komunikacie spółka. Jak dodał płocki koncern, "zakończenie inwestycji planowane jest w pierwszym półroczu 2022 r.".

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek podkreślił, że "wodór to paliwo przyszłości, które będzie znajdować szerokie zastosowanie nie tylko w transporcie, ale również w energetyce". "Już teraz intensyfikujemy prace nad rozwojem technologii wodorowych, tak by od 2022 r. zajmować silną pozycję konkurencyjną w tym segmencie" - dodał. Zaznaczył przy tym, iż "w pełnym wykorzystaniu szans rynkowych związanych z popularyzacją paliw alternatywnych" koncern wesprze m.in. ogłoszone niedawno przystąpienie do Europejskiego Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru.

PKN Orlen zapowiedział, że hub wodorowy powstanie na terenie włocławskiego zakładu Anwil z Grupy Orlen. W pierwszym etapie moce produkcyjne instalacji będą wynosiły ok. 170 kg na godzinę, ale - jak wskazał płocki koncern - jej konstrukcja modułowa pozwoli na elastyczne zwiększanie produkcji wraz ze wzrostem popytu. Spółka wyjaśniła, iż wodór, który już teraz wytwarzany jest we Włocławku w procesie elektrolizy, będzie doczyszczany do jakości paliwa transportowego metodą adsorpcji zmiennociśnieniowej - PSA.

"Wykorzystywany proces elektrolizy daje możliwość docelowej produkcji tzw. zielonego, bezemisyjnego wodoru. Jest to możliwe dzięki zasileniu elektrolizera energią elektryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł, już obecnie rozwijanych i wdrażanych przez Grupę Orlen" - zaznaczył płocki koncern.

PKN Orlen podał jednocześnie, iż paliwo, na pierwszym etapie dystrybucji, będzie przeznaczone przede wszystkim dla transportu publicznego i towarowego. Koncern przypomniał, że podpisał już kilka porozumień z samorządami, w tym z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, Krakowskim Holdingiem Komunalnym i Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Krakowie oraz miastem Płock, będącymi potencjalnymi odbiorcami wodoru.

Jak wspomniał PKN Orlen, oprócz hubu wodorowego we Włocławku i podobnej inwestycji planowanej w Płocku, koncern rozwija również technologie wodorowe w biorafinerii Orlen Południe w Trzebini, gdzie rozpoczęcie produkcji wodoru w jakości paliwa transportowego planowane jest już w 2021 r.