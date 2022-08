Orlen: robimy wszystko, żeby ceny były coraz niższe

- Zdaje sobie sprawę, że jest drogo - przyznaje prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. I zapowiada, że spółka jeszcze bardziej obniży koszty logistyki. Pytany, czy Orlen utrzyma promocję, dzięki której do końca sierpnia na stacjach spółki można zapłacić 30 groszy mniej na litrze paliwa - uchyla się od odpowiedzi.

Nie można "zabetonować" cen paliw w kraju - z racji tego, że mamy ok. 5 mln ton importu - podkreśla Daniel Obajtek.

Przypomnijmy: do końca sierpnia kierowcy tankujący w stacjach Orlenu mogą zakupić paliwo o 30 groszy taniej niż obowiązująca cena litra benzyny i oleju napędowego; rabat jest przeznaczony dla posiadaczy aplikacji lojalnościowej Orlenu VITAY. Z owym rabatem można kupić do 150 l paliwa miesięcznie.

70 proc. dostaw paliw dla PKN Orlen jest spoza Rosji. Pozostałe wynikają z umów długoterminowych (koncern jest gotowy je zerwać).

- My ceny cały czas stabilizujemy, obniżamy koszty logistyki - i będziemy obniżać je jeszcze bardziej - zapowiada prezes PKN Orlen.

Ma w tym pomóc przede wszystkim fuzja Lotosu i Orlenu, która kilka dni temu stała się faktem. Szczegółowych informacji dotyczących tego, kiedy Polacy zapowiadaną poprawę odczują we własnym portfelu, nie ma. Są za to zapewnienia, że poprawa będzie widoczna zarówno w krótkiej jak i dłuższej perspektywie.

Prezes Obajtek wykluczył jednak wprowadzanie takich rozwiązań, jak np. maksymalne ceny z paliwo.

- Nie można "zabetonować" cen paliw w kraju z racji tego, że mamy ok. 5 mln ton importu. Jeśli je "zabetonujemy", to nikt nie sprowadzi paliwa do kraju drożej, żeby sprzedać je taniej... Automatycznie stałoby się to, co na Węgrzech, gdzie są braki paliw na stacjach – twierdzi Daniel Obajtek.

Prezes PKN Orlen zwraca zarazem uwagę, że - mimo dużych podwyżek - na tle Europy nie wypadamy najgorzej. Drożej jest między innymi w Rumuni, Litwie Łotwie, Estonii czy Grecji..

- Zdaję sobie sprawę, że jest drogo, ale robimy wszystko, żeby ceny przy takim a nie innym zbilansowaniu były coraz mniejsze. Pomaga też rząd, utrzymując tarczę inflacyjną - czyli przedłużając obniżony VAT - dodaje szef Orlenu.

30 gorszy taniej na litrze

Zapytany o możliwość przedłużenia tej promocji w ramach walki z rosnącymi cenami paliwa prezes Orlenu uchyla się od odpowiedzi.

Jak podkreśla, jednym z czynników, który spółka musi brać pod uwagę, podejmując podobne decyzje, są między innymi setki dodatkowych samochodów, które - z powodu konfliktu za wschodnią granicą - przejeżdżają i tankują w Polsce.

– Jestem poważnym człowiekiem i staram się przekazywać odpowiedzialne komunikaty. Bardzo mocno musimy zwracać uwagę, jak układa się kwestia importu i eksportu, by nie zachwiać równowagi, bo to może spowodować problemy, gdy chodzi o wolumeny – mówi prezes Daniel Obajtek

Orlen przygotowany na unijne embargo?

Daniel Obajtek zapewnia, że Orlen jest gotowy na sytuację, gdy zacznie obowiązywać unijne embargo na dostawy ropy z Rosji.

Jak twierdzi, spółka podjęła te kroki jeszcze przed wybuchem wojny. Koncern dywersyfikował dostawy tak, że dziś aż 70 proc. paliw już teraz jest spoza Rosji. Pozostałe wielkości wynikają z umów długoterminowych - z nich także prezes Obajtek jest gotowy się wycofać, ale pod warunkiem konsekwencji w całej Unii.

- Muszę patrzeć na równe prawa rynku... Jeśli chcemy to zrobić, nie może być tak, że do nas nie będzie się wlewała ropa, ale może się wlewać produkt z rosyjskiej ropy z innych kierunków. Te kwestie wymagają po prostu solidarności - podkreśla.