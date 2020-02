Orlen rozpoczyna megainwestycję. "Budujemy multienergetyczny koncern"

W płockiej rafinerii Orlenu powstanie instalacja visbreakingu. Najnowsza inwestycja pochłonie około 1 mld złotych, a sama instalacja ma powstać w ciągu 3 lat i dać dodatkowo ponad 200 tys. ton oleju napędowego rocznie. - PKN Orlen buduje multienergetyczny koncern i musi stale myśleć o wszelkich procesach akwizycyjnych - wskazuje prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Konsorcjum w rafinerii

Przyspieszamy procesy inwestycyjne w płockiej rafinerii, zwiększając globalną konkurencyjność @PKN_ORLEN. Realizacja instalacji Visbreakingu wraz z innymi zaawansowanymi projektami inwestycyjnymi w perspektywie 2023 r. przyniesie ponad 600 mln zł dodatkowego zysku EBITDA rocznie pic.twitter.com/xc6OhSPFrK — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) February 5, 2020

Czym jest visbreaking?

Lotos wybrał podobną drogę

- Powinniśmy budować multienergetyczny koncern i go budujemy. W tym kontekście są nasze plany przejęcia Lotosu czy Energi. Taka firma jak nasza zawsze musi myśleć o wszelkich procesach akwizycyjnych - powiedział dziennikarzom Obajtek.- Ale o tym, jaki będzie kierunek obrany w budowie tego koncernu, będziemy informować później - dodał prezes Orlenu. Nie chciał jednak odnieść się do medialnych spekulacji dotyczących możliwości przejęcia PGNiG przez PKN Orlen - Energa jest komplementarna z naszą strategią. Wszelkie plany inwestycyjne będą przez nas bardzo mocno weryfikowane, na pewno będziemy się starać iść z duchem naszej strategii - powiedział prezes Orlenu.Czytaj też: W marcu nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy PKN Orlen Jak podkreślił prezes KTI Poland Antonio Gallo, instalacja visbreakingu w płockiej rafinerii powinna rozpocząć produkcję już pod koniec 2022 roku. - To jest bardzo istotne dla rozwoju rafinerii, ale i dla całego sektora inżynieryjnego i wykonawczego – wskazuje Gallo.Jak mówi prezes IDS Bud Andrzej Napierski, będzie to największa inwestycja realizowana dotychczas przez firmę. Zaznaczył, że IDS Bud współpracuje z większą częścią branży petrochemicznej i energetycznej i to doświadczenie powinno się przełożyć na realizację inwestycji.Prezes Orlenu podkreślał, że w rafinerii w Płocku trwają dwie inne inwestycje - modernizacje instalacji - które w sumie pozwolą wyprodukować dodatkowo ok. 300 tys. ton oleju napędowego rocznie. Razem z visbreakingiem da to ok. pół miliona ton diesla rocznie więcej - zaznaczył.- Olej napędowy jest +produktem marżowym+, a jego konsumpcja rośnie, stąd decyzja o pogłębieniu głębokości przerobu ropy i zwiększeniu produkcji - podkreślał prezes PKN Orlen.Miniony rok był czasem ważnych inwestycji i procesów biznesowych mających na celu budowę wartości PKN Orlen w długiej perspektywie. Łącznie na inwestycje w 2019 roku koncern przeznaczył 5,4 mld złotych.Czytaj też: Orlen kolejny raz w gronie najlepszych pracodawców w Polsce Instalacja visbreakingu służy w rafineriach charakteryzujących się głębokim przerobem ropy naftowej (uzyskujących tzw. produkty białe, jak gaz suchy i płynny, benzyna, nafta i olej napędowy), do m.in. uzysku dodatkowej ilości tzw. produktów lekkich z procesu termicznego rozkładu gudronu, czyli oleju ciężkiego będącego pozostałością procesu destylacji próżniowej ropy naftowej.W wyniku procesu destylacji mieszaniny poreakcyjnej uzyskuje się frakcje benzynowe i oleju napędowego. Natomiast powstały w trakcie procesu gaz jest oddzielany i po oczyszczeniu z zawartości związków siarki zostaje wykorzystany jako paliwo technologiczne do podgrzewania surowca (ropy) w procesach rafinacji. Proces Visbreakingu jest stosowany głównie w rafineriach wytwarzających składniki lotne z użyciem wodoru, przy niskiej konwersji, które produkują duże ilości oleju napędowego.Proces visbreakingu jest technologią sprawdzoną i stosowaną już w rafineriach Orlenu w Czechach oraz na Litwie. Jak przekonuje koncern, instalacje tego typu cechują najniższe nakłady inwestycyjne (CAPEX) spośród wszystkich dostępnych technologii zagospodarowania pozostałości próżniowej.Przypomnijmy, że 30 stycznia PKN Orlen podał wyniki finansowe za 2019 rok. Koncern zanotował rekordowy przerób ropy. Miał też wyższy niż przed rokiem zysk operacyjny, choć zysk netto jest niższy niż w 2018 roku.Na podniesienie efektywności swojej rafinerii stawia także Grupa Lotos, która ma być przez Orlen przejęta. Warty około 2,3 miliarda złotych projekt efektywnej rafinacji (EFRA), od jesieni ubiegłego roku produkuje pierwsze wysokomarżowe produkty w rafinerii Lotosu.W czerwcu 2019 roku w rafinerii Grupy Lotos w Gdańsku dobiegła końca budowa kompleksu koksowania DCU (Delayed Coker Unit), najważniejszej części rozpoczętego we wrześniu 2015 roku, projektu EFRA.Po zakończeniu projektu rafineria będzie produkować już około 90 proc. produktów wysokomarżowych, paliw i olejów (77 proc. przed projektem EFRA) i tylko 10 proc. produktów niskomarżowych, z czego około 3 proc. stanowił będzie koks naftowy. W rezultacie na rynek trafi około 1,1 mln ton doskonałej jakości paliw (głównie oleju napędowego) wyprodukowanych właśnie z ciężkiej pozostałości.Kolejne efekty EFRY to optymalizacja kosztów utrzymania rafinerii i przetwórstwa ropy oraz wzrost wskaźnika kompleksowości rafinerii z 9,5 do 10,7, co oznacza przejście na wyższy, bardziej efektywny poziom technologiczny.Polecamy też: Lotos może zarobić dużo więcej