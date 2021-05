Orlen rozpoczyna największą od lat inwestycję petrochemiczną w Europie

W macierzystych zakładach Orlenu w Płocku powstanie warty 13,5 mld zł kompleks olefin. Zakończenie inwestycji planowane jest na pierwszy kwartał 2024 roku, w kolejnym rozpocznie się produkcja.

Zyska firma i budżet

Wyprzedzają konkurencję

⛽@PKN_ORLEN rozbudowuje kompleks olefin w zakładach produkcyjnych w #Płock. Wicepremier @SasinJacek odczytał z tej okazji list skierowany przez wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego do uczestników wydarzenia. pic.twitter.com/hBbzpo8iuf — Ministerstwo Aktywów Państwowych 🇵🇱 (@MAPGOVPL) May 24, 2021

Kompleks w ramach spółki celowej

Jak zauważył: inwestycja w rozbudowę Kompleksu Olefin to szansa na rozwój polskiej branży chemicznej i pewne źródło dostaw, szczególnie dla lokalnych odbiorców produktów petrochemicznychWedług władz spółki inwestycja będzie korzystna pod wieloma względami. Skorzysta na niej m.in. Grupa Lotos, która będzie dostarczać produkty naftowe do produkcji petrochemikaliów. Korzyści odniesie także Płock i okoliczne gminy. Rozbudowa Kompleksu Olefin oznacza bowiem nowe miejsca pracy. W wyniku realizacji projektu docelowo zatrudnienie w PKN Orlen wzrośnie o ok. 380 etatów.Cała inwestycja petrochemiczna wygeneruje dla budżetu państwa podatki w wysokości 160 mln zł. Ponadto zwiększy się dostępność petrochemikaliów bazowych, co będzie podstawą dla rozwoju branży chemicznej w Polsce i spotęguje pozytywne efekty dla gospodarki.Rozbudowa Kompleksu Olefin pozwoli na wykorzystanie istotnych dla konkurencyjności PKN Orlen efektów skali. Obecnie spółka ma 5 proc. udziału w rynku petrochemicznym w Europie. Po realizacji inwestycji wzrośnie on do 6,4 proc. Tym samym spółka wzmocni pozycję lidera w Europie Środkowej i wejdzie do grona największych producentów petrochemii, takich jak: Dow, Sabic, Ineos czy BASF.Co ciekawe inwestycja PKN będzie pierwszą tego typu w Europie w ostatnich latach.- Inne europejskie koncerny także dostrzegły potencjał w petrochemii bazowej i ogłosiły plany rozbudowy olefin. PKN Orlen, dzięki efektywnej strategii przygotowania i kontraktacji projektu, wyprzedził jednak konkurencję o ponad 12 miesięcy. Tym samym jako pierwszy odpowie na deficyt produktów bazowych na rynku – tłumaczy spółka.Obecnie moce Krakera Parowego wynoszą 640 tys. ton. Projekt Olefiny III zakłada zwiększenie jego rzeczywistych mocy produkcyjnych do 1 040 tys. ton, czyli o ok. 60 proc. Całkowita produkcja petrochemikaliów, która obecnie w Grupie Orlen wynosi przeszło 5 mln ton, wzrośnie o ponad 1 mln ton.Realizacja inwestycji oznacza istotny krok w kierunku wzmocnienia segmentu petrochemicznego Zakładu Produkcyjnego w Płocku. Rozpoczęcie produkcji planowane jest na początek 2025 roku, wówczas docelowy udział przerobu ropy na produkty petrochemiczne w Płocku wzrośnie z 14 do 19 proc. To ważne w kontekście zmniejszającego się zapotrzebowania na produkty z rafinerii i spodziewanego do 2050 r. wzrostu aż o ok. 80 proc. na wysokomarżowe petrochemikalia.W ramach inwestycji PKN Orlen rozważy wyłączenie zbudowanej ponad 40 lat temu części instalacji olefin o mocach produkcyjnych ok. 340 tys. ton i niższej efektywności operacyjnej oraz energetycznej. Zmodernizuje natomiast nowszą część o mocach ok. 300 tys. ton. Przede wszystkim jednak zbuduje nowy Kraker Parowy, którego moce wyniosą 740 tys. ton.W skład realizowanego Kompleksu wchodzić będzie także pięć dodatkowych jednostek wytwórczych, w tym nowa, duża instalacja do produkcji Tlenku Etylenu i Glikoli. Realizacja Kompleksu Olefin III pozwoli dodatkowo na zwiększenie mocy produkcyjnych PKN Orlen w inne pochodne etylenu. W ten sposób spółka uzyska dodatkową marżę i zmaksymalizuje stopę zwrotu.Zgodę na realizację tej strategicznej dla spółki inwestycji wyraziła już rada nadzorcza PKN Orlen, uwzględniając w niej złożenie wniosku o pomoc publiczną do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.- Wartość inwestycji szacowana jest na 13,5 mld zł, w oparciu o ofertę ryczałtową na Kraker Parowy i instalacje pochodne oraz szczegółowe szacunki wydatków na niezbędną infrastrukturę. Projekt inwestycji został przygotowany zgodnie z najlepszymi światowymi praktykami zapewnia firma.Decyzja rady umożliwia podpisanie umowy na rozbudowę Kompleksu Olefin III w formule EPCC z preferowanymi oferentami, czyli spółkami: Hyundai Engineering oraz Técnicas Reunidas. Ponadto utworzona została spółka celowa Orlen Olefiny, która według planu będzie odpowiedzialna za realizację inwestycji.- Jesteśmy dumni, że nasza oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem PKN Orlen. Realizacja projektu rozbudowy Kompleksu Olefin to dla nas duża szansa na zwiększenie obecności w krajach europejskich jako wykonawcy EPC na najwyższym światowym poziomie – podkreślał Chang Hag Kim, prezes Hyundai Engineering.- To dla nas satysfakcja, że mamy szansę uczestniczyć w realizacji tak ważnej inwestycji, która będzie kamieniem węgielnym dla petrochemicznego rozwoju PKN Orlen. Angażując się w ten projekt utrzymamy swoją obecność w Polsce i potwierdzimy gotowość wsparcia PKN Orlen w rozwoju przyszłych inwestycji – mówił Juan Lladó, prezes Técnicas Reunidas.