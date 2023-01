Orlen rozpycha się w Niemczech

Orlen przejmuje od austriackiego OMV 17 stacji paliw i wchodzi w ten sposób ze swoją siecią do południowych Niemiec. Dzięki transakcji polski koncern będzie miał za zachodnią granicą już 604 stacje paliw.

Orlen finalizuje zakup od austriackiej sieci OMV 17 stacji paliw zlokalizowanych w Bawarii oraz Badenii-Wirtembergii. Oznacza to wejście polskiego koncernu, obecnego dotychczas w zachodnich i północnych landach, do południowych Niemiec. Realizacja transakcji powiększy sieć koncernu w tym kraju do 604 obiektów.

Orlen sprzedał stacje Lotosu, kupi stacje w Niemczech

Jak informuje koncern transakcja będzie sfinansowana ze środków pozyskanych ze sprzedaży części stacji Lotosu węgierskiemu MOL-owi w ramach realizacji warunków zaradczych Komisji Europejskiej.

- W naszej strategii wyraźnie zapowiadaliśmy powiększanie naszej zagranicznej sieci stacji i konsekwentnie realizujemy te założenia. Środki, które pozyskaliśmy ze sprzedaży części stacji Lotosu, inwestujemy teraz także w Niemczech. Przyspieszamy rozwój sieci i uzupełniamy jej dostępność o południowe landy, gdzie dotychczas nie byliśmy silnie obecni – mówi Daniel Obajtek, prezes Orlenu.

Orlen w ten sposób umacnia się na 6. pozycji wśród największych operatorów stacji paliw w Niemczech.

Przejmowane stacje zlokalizowane są w południowych landach – Bawarii oraz Badenii-Wirtembergii. 12 spośród 17 obiektów znajduje się na terenach dyskontów sieci Aldi Süd. Proces rebrandingu stacji zostanie przeprowadzony w ciągu trzech miesięcy od ich nabycia.

Obecnie w Niemczech w sieci Orlenu działa łącznie 587 stacji. Po finalizacji transakcji będzie ich 604.

Orlen chce mieć coraz więcej stacji, również za granicą

Polski koncern wszedł na rynek niemiecki w 2003 r. Kupił wówczas 495 stacji wystawionych na sprzedaż w wyniku przejęcia przez koncern BP operatora stacji Aral. W ciągu ostatnich 10 lat Orlen zainwestował w Niemczech ponad 300 mln euro, przede wszystkim w modernizację i rozwój sieci stacji paliw.

Zgodnie ze strategią ORLEN2030, koncern chce do 2030 roku rozwinąć swoją sieć do 3,5 tys. stacji paliw działających na co najmniej sześciu rynkach Europy Środkowej. Udział stacji zagranicznych w całej sieci sprzedaży ma wzrosnąć z 37 proc. do 45 proc.