Orlen ruszył z paczkową ofensywą

PKN Orlen uruchomił w ramach swojej usługi Orlen Paczka 200 automatów paczkowych. Do końca tego roku sieć maszyn ma liczyć już 500 automatów, które znajdą się w każdym województwie.

Aplikacja mobilna

- Badania i analizy dowodzą, że odbiór przesyłek w punktach staje się najczęściej wybieraną formą dostawy w Polsce. Jest też on postrzegany jako najbardziej ekologiczny, ponieważ ogranicza transport kurierski, a przez to emisję CO2. Dlatego stworzyliśmy „Orlen Paczkę” - nowoczesną sieć punktów dostępnych w najlepszych lokalizacjach. Korzystanie z niej ułatwia aplikacja mobilna, która pozwala m.in. bezdotykowo otwierać skrytki w automatach paczkowych, a także otrzymywać kupony i rabaty za odbieranie przesyłek. Już teraz dzięki usłudze Orlen Paczka sprzedawcy docierają ze swoją ofertą do prawie 10 mln użytkowników, którzy mają punkt odbioru w odległości do 10 minut pieszo – mówi Patrycja Klarecka, członek zarządu PKN Orlen ds. sprzedaży detalicznej. - Naszą przewagą są również udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością, w tym łatwy podjazd do automatu, wygodne umiejscowienie panelu do obsługi oraz możliwość odbioru paczek w zasięgu ręki – zaznacza.Czytaj: Orlen przymierza się do recyklingu tworzyw sztucznych Aplikacja mobilna „Orlen Paczka” jest dostępna na urządzenia z systemem IOS i Android. Umożliwia śledzenie statusu zamówionej przesyłki, odebranie jej w całej sieci punktów oraz bezdotykowe otwieranie skrytki w automatach, bez konieczności oczekiwania w kolejce. Aplikacja pozwala też znaleźć punkty „Orlen Paczka” na mapie wraz z nawigacją do nich.Sieć „Orlen Paczka” obejmuje około 1100 stacji Orlen, ponad 1000 kiosków RUCH-u, prawie 4000 punktów partnerskich i 200 automatów paczkowych. Do końca tego roku udostępnionych będzie już 500 automatów, które znajdą się w każdym województwie. W kolejnych latach PKN Orlen planuje dalszą, intensywną rozbudowę usługi „Orlen Paczka”. Zgodnie z założeniami, do końca 2022 roku klienci będą mogli korzystać z 2000 automatów paczkowych na terenie całego kraju.Polska wyróżnia się zarówno tempem wzrostu liczby wysyłanych przesyłek, jak i gęstą siecią punktów odbioru. Według danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego, największą całkowitą liczbę punktów posiadają Niemcy (63 500), Francja (45 770) i Polska (41 545). Nasz kraj jest przy tym liderem pod względem liczby skrytek na paczki (niemal 11 500).Czytaj: PKP, PKN ORLEN i PESA przybliżają kolej napędzaną wodorem