Orlen się zmieni. Nowa droga została obrana definitywnie

Grupa kapitałowa Orlenu w 2019 roku osiągnęła przychody przekraczające 111 mld zł. Zysk netto wyniósł 4,3 mld zł, wobec 5,5 mld zł w 2018 r. - podał koncern w skonsolidowanym raporcie rocznym. Co ważne, duży udział w wyniku miała energetyka i właśnie ten segment będzie jednym z elementów strategii długoterminowej koncernu. - Obrany przez nas kierunek budowy silnego koncernu multienergetycznego ma głębokie uzasadnienie - przekonuje prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Wielkie przejęcia i inwestycje energetyczne

Rekordowy rok dla detalu

Duży udział w wyniku grupy w 2019 r. miała energetyka. Prezes Daniel Obajtek wskazuje, że potwierdza to słuszność przyjętego kierunku budowy silnego koncernu multienergetycznego, którego elementem jest rozpoczęty proces przejęcia Grupy Energa poprzez ogłoszenie wezwania na 100 proc. jej akcji.- Kontynuowaliśmy także działania zmierzające do finalizacji fuzji z Grupą Lotos. Pod koniec ubiegłego roku zakończył się proces due diligence tej spółki, który trwał od kwietnia 2018 roku. Decyzji Komisji Europejskiej w sprawie konsolidacji z pomorskimi spółkami spodziewamy się do końca czerwca 2020 roku. Obie planowane przez nas transakcje, a także rozważana realizacja projektu offshore na Morzu Bałtyckim, wpisują się w długoterminową strategię PKN Orlen, zakładającą budowę multienergetycznego koncernu o ugruntowanej, międzynarodowej pozycji – pisze w liście do akcjonariuszy Daniel Obajtek.Plany i inwestycje Orlenu mają być odpowiedzią na światowe trendy w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej i być istotnym wkładem w rozwój polskiej gospodarki niskoemisyjnej. Tu koncern wskazuje na planowane inwestycje w farmy wiatrowe na morzu, a także budowę instalacji do oczyszczania wodoru, która powstanie w zakładzie w Trzebini. Elementem tej strategii jest także nawiązana w ubiegłym roku współpraca z PESA Bydgoszcz w sprawie rozwoju transportu szynowego zasilanego wodorem.- Rozwijamy nasze kompetencje w tym obszarze, dysponujemy infrastrukturą do tankowania wodoru na rynku niemieckim, a w tym roku takie stacje powstaną również w Czechach. Na rynku polskim w pierwszej kolejności koncentrujemy się na współpracy przy rozwoju transportu miejskiego zasilanego wodorem. Mamy już dwie takie umowy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią i Miastem Płock, a wkrótce będziemy rozszerzać współpracę o kolejne lokalizacje – zapowiada prezes Orlenu.Koncern pochwalił się także rekordowym wynikiem operacyjnym segmentu detalicznego. Jak wyjaśnia, jest to w głównej mierze zasługa wyższej sprzedaży wolumenowej o 4 proc., wyższych udziałów na rynku polskim, niemieckim i czeskim oraz kilkunastoprocentowego zwiększenia marży pozapaliwowej.- Dynamicznie rozwijaliśmy format gastronomiczny i sklepowy, m.in. w Polsce, gdzie powstały 164 nowe sklepy convenience pod marką O!SHOP i w Niemczech, gdzie liczba punktów star Connect zwiększyła się ponad dwukrotnie. Sieć detaliczna koncernu pojawiła się na rynku słowackim, na którym na koniec roku 2019 spółka posiadała 10 stacji paliw – wylicza prezes Obejatek i przypomina, że w drugiej połowie roku rozpoczął się proces co-brandingu, w ramach którego już niemal na wszystkich stacjach sieci widoczna jest marka Orlen.Duży wpływ na wzrost rozpoznawalności marki miała również współpraca z Robertem Kubicą oraz obecność w Formule 1. Jak wylicza koncern, w zeszłym roku globalny ekwiwalent ekspozycji marki przekroczył wartość 170 mln zł.