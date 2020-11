Orlen sprowadza kontenery do budowy szpitala tymczasowego

Pierwsze kontenery na potrzeby szpitala tymczasowego w Płocku zostaną w poniedziałek dostarczone na teren budowy - podał PKN Orlen, który buduje placówkę. Spółka wyjaśniła, iż zabezpieczyła 194 kontenery, w których przygotowanych zostanie ok. 200 łóżek dla pacjentów z SARS-CoV-2 oraz zaplecze.

Informując o budowie i organizacji szpitala tymczasowego w Płocku, PKN Orlen podkreślił, że "prowadzi zaawansowane prace" związane z przygotowaniem niezbędnej infrastruktury technicznej oraz terenu pod placówkę, która - jak przypomniał płocki koncern - powstanie na działce przy jego Centrum Badawczo-Rozwojowym.

"Pierwsze kontenery na potrzeby szpitala tymczasowego w Płocku dziś zostaną dostarczone na teren budowy" - przekazała w poniedziałek spółka.

Wspomniała jednocześnie, iż równolegle prowadzona jest rekrutacja pracowników do obsługi szpitala tymczasowego, "przede wszystkim kadry medycznej, która profesjonalnie zadba o zdrowie pacjentów".

"Dzięki zaangażowaniu wielu spółek z Grupy Orlen prace związane z przygotowaniem szpitala tymczasowego w Płocku idą błyskawicznie. Zabezpieczyliśmy niezbędną infrastrukturę techniczną pod placówkę medyczną, w której pacjenci otrzymają profesjonalną i kompleksową pomoc" - oświadczył prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie spółki.





Pierwsze elementy szpitala tymczasowego w Płocku są już instalowane na terenie Centrum Badawczo-Rozwojowego @PKN_ORLEN pic.twitter.com/8WLzRevIIu — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) November 9, 2020

Szef płockiego koncernu zaznaczył, że jak w przypadku każdego realizowanego tam projektu, priorytetem jest także optymalizacja działań. "Dlatego, po zakończeniu pandemii, szpital kontenerowy będzie mógł zostać rozłożony i przechowywany w magazynie jako zabezpieczenie w razie innych wyjątkowych sytuacji" - dodał Obajtek.

PKN Orlen podał, że w ramach przedsięwzięcia "zabezpieczył 194 kontenery medyczne, w których przygotowane zostanie ok. 200 łóżek dla pacjentów z SARS-CoV-2 oraz zaplecze, niezbędne do funkcjonowania szpitala tymczasowego". "Po zakończeniu pandemii placówkę będzie można rozłożyć w ciągu kilku dni i zmagazynować, bądź wykorzystać do innych działań specjalnych, np. na potrzeby wojska" - wyjaśniła spółka.

Jak przekazał PKN Orlen, z kolei płyty czy piasek użyte do przygotowania terenu pod płocki szpital tymczasowy, po zakończeniu jego użytkowania, zostaną przeznaczone na potrzeby innych inwestycji realizowanych przez koncern w Płocku.

Spółka przypomniała, że obok działań związanych z organizacją całej infrastruktury pod szpital tymczasowy, trwa rekrutacja kadry medycznej dla tej placówki. "Koncern przygotował kompleksowy plan działań rekrutacyjnych, włącznie ze stworzeniem i uruchomieniem strony internetowej, wspierającej proces: szpital.rekrutacje.orlen.pl" - zaznaczył PKN Orlen.

Według niego, poszukiwane są przede wszystkim osoby z wykształceniem medycznym i doświadczeniem zawodowym w placówkach systemu ochrony zdrowia, w tym m.in. lekarze specjaliści anestezjologii i intensywnej terapii, lekarze w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii, lekarze chorób zakaźnych, innych specjalizacji lub bez specjalizacji, pielęgniarki i pielęgniarze, w tym specjalizujący się w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Rekrutacja dotyczy też techników elektroradiologii, ratowników oraz opiekunów medycznych, a także sanitariuszy, sekretarek i sekretarzy medycznych, salowych i kierowców.

"Zakres obowiązków związanych z pracą w szpitalu tymczasowym będzie określany w zależności od specjalizacji. Osobom zatrudnionym spoza Płocka zapewnione zostanie zakwaterowanie i wyżywienie" - podkreślił PKN Orlen.

Koncern zapowiedział już wcześniej, że ponadto zwróci się z prośbą o wsparcie w zabezpieczeniu personelu medycznego, pielęgniarskiego i ratowniczego na potrzeby szpitala tymczasowego w Płocku m.in. do Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej Izby Pielęgniarek, struktur Wojsk Obrony Terytorialnej oraz ZHR.

Pod koniec października Ministerstwo Aktywów Państwowych podało, że spółki Skarbu Państwa, w tym KGHM, Lotos, PKO Bank Polski, Tauron, Totalizator Sportowy i Węglokoks oraz właśnie PKN Orlen wybudują w całej Polsce szpitale tymczasowe dla chorych na COVID-19. Szef płockiego koncernu Daniel Obajtek oznajmił następnie, iż pierwsze 100 łóżek w przypadku takiego szpitala w Płocku zostanie przygotowanych do 20 listopada, a kolejne 100 do końca listopada.

W ostatnią środę spółka oznajmiła, że wybrała lokalizację tamtejszego szpitala tymczasowego na ok. 200 łóżek, który powstanie na placu na terenie Centrum Badawczo-Rozwojowego na peryferiach miasta. PKN Orlen zapewnił wówczas, że ruszyły już pierwsze prace - szpital tymczasowy powstaje we współpracy z tamtejszym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym, a w jego budowę zaangażowane są podmioty z Grupy Orlen.

W Płocku znajduje się siedziba i główny zakład produkcyjny PKN Orlen. W ostatnim czasie spółka informowała, że szpital tymczasowy powstanie też w Ostrołęce, a jego budową zajmie się w tym przypadku Energa, spółka z Grupy Orlen.