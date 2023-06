Orlen sprowadza więcej rosyjskiej ropy do Czech? Sprawę komentuje koncern i... premier

Republika Czeska zażądała od Unii Europejskiej, w tym także od Polski, od Orlenu, możliwości pozyskania ropy - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki, poproszony o komentarz do zwiększonych zakupów rosyjskiej ropy naftowej przez należący do Orlenu czeski Unipetrol.

"Otóż Republika Czeska, nie mając możliwości infrastrukturalnych, Republika Czeska - podkreślam - zażądała od Unii Europejskiej, w tym także od Polski, od Orlenu, od wszystkich, którzy zajmują się tematem, możliwości pozyskania ropy" - powiedział szef rządu.

"My mamy dostęp do morza, Republika Czeska nie ma dostępu do morza. Panie redaktorze, nie wiem czy państwo w tej redakcji TVN się orientujecie, ale nie ma dostępu do morza, w związku z tym są uzależnieni od ropociągów, które mają taką a nie inną przepustowość i dlatego Czesi się absolutnie na to nie zgodzili na Radzie Unii Europejskiej. My nie chcemy powodować tak, jak pewnie teza ukryta w pana pytaniu, panie redaktorze, żeby Czesi nie mogli jeździć samochodami" - dodał.

Premier był również pytany, dlaczego importowany jest rosyjski gazu LPG do Polski. Szef rządu powiedział, że obecnie nie ma żadnych unijnych sankcji nałożonych na LPG.

"Polska trzyma się ściśle i skrupulatnie wypełnia wszystkie sankcje natomiast pan redaktor by chciał, żeby Polacy którzy mają samochody na gaz LPG nie jeździli tymi samochodami, my byśmy jednak chcieli" - stwierdził szef rządu.

Doniesieniom medialnym o zwiększonych zakupów rosyjskiej ropy naftowej przez należący do Orlenu czeski Unipetrol zaprzeczył w oświadczeniu zamieszczonym na Twitterze sam Orlen.

"Manipulacją jest przekaz jakoby Grupa Orlen zwiększyła zakupy rosyjskiej ropy do Czech. Importowane ilości surowca są zgodne z kontraktem zawartym w 2013 roku" - napisał koncern.

Jak podkreślił w oświadczeniu: "Wahania wielkości dostaw w poszczególnych miesiącach są rzeczą naturalną - wynikającą m.in. z planów produkcyjnych czy przestojów technologicznych".