Orlen sprzedał aktywa Lotosu za tanio? Koncern odpowiada

Wycena i sprzedaż aktywów Lotosu odbyła się na rynkowych warunkach; nie jest prawdą, że Orlen kupił węgierskie stacje działające pod marką Lukoil od Rosjan - poinformował PKN Orlen w przesłanym PAP oświadczeniu odnoszącym się do publikacji TVN24.

Autorzy reportażu "Gra pozorów" TVN 24 przedstawili wyliczenia, z których wynika, że sprzedaż aktywów Lotosu w ramach fuzji z PKN Orlen została przeprowadzona po znacznie zaniżonej cenie. "Jak wynika z raportów finansowych, Orlen stracił ponad 4 miliardy złotych” – przekonują.

Jako przykład podali wartość tylko spółki Lotos Asfalt, która została sprzedana w ramach środków zaradczych, była ponad dwukrotnie wyższa. Kapitał zakładowy Lotos Asfalt wynosił 690 mln zł a Unimot zapłacił za niego około 300 mln zł.

W materiale Czarno na białym poświęconym fuzji Orlenu i Lotosu dziennikarze TVN24 przede wszystkim podnieśli kwestię zbyt niskiej wyceny sprzedawanych aktywów.

Zdaniem autorów reportażu, kupnem tej części Lotosu miała być zainteresowana amerykańska firma Global Oil Management Group, ale Orlen nie podjął negocjacji.

Dziennikarze wskazali także na rosyjskie wątki w transakcjach związanych z fuzją Orlenu i Lotosu. Reporter TVN 24 Łukasz Frątczak, który wybrał się na Węgry, żeby zobaczyć kupione przez polską firmę stacje, pokazał w materiale, że na niektórych z nich logo Orlenu zastąpiło logo Łukoila. Były to stacje, które należały do spółki Normbenz Magayorszag, przekształconej z Lukoil Hungary, którą zarządzali Rosjanin Lev Tolkachev i Węgier Imre Fazakas. Zdaniem ekspertów, wypowiadających się w reportażu, MOL w całej tej transakcji pełnił jedynie rolę pośrednika.

Orlen odpiera wszystkie zarzuty dziennikarzy TVN24 dotyczące fuzji z Lotosem

Do tych zarzutów odniosło się tego samego dnia biuro prasowe PKN Orlen, które opublikowało w nocy "oświadczenie ws. nieprawdziwych tez zawartych w wyemitowanym dziś programie "Czarno na Białym" na antenie TVN24" na Twitterze.

"Stanowczo zaprzeczamy nieprawdziwym tezom dotyczącym przejęcia Grupy Lotos przez PKN Orlen zawartym w programie +Czarno na Białym+ wyemitowanym na antenie TVN24 29 maja 2023 r. Materiał zawiera szereg nieścisłości i uproszczeń, epatuje sensacją oraz manipuluje cytatami przedstawicieli PKN Orlen. Autor programu nie uwzględnił odpowiedzi spółki, które wyjaśniały kwestie poruszane w programie. Wszystko to pozwala stwierdzić, że program był tak przygotowywany, aby udowodnić z góry przyjętą tezę" - przekazało biuro prasowe Orlenu w oświadczeniu przesłanym w poniedziałek wieczorem.

Płocki koncern podkreślił, że do procesu przejęcia Lotosu zagaszały się różne firmy, o różnych doświadczeniach i na rożnym etapie. "Tak jak wspominaliśmy wielokrotnie, proces selekcji partnerów był wielowymiarowy w oparciu o wiele strategicznych kryteriów i był prowadzony przy udziale zewnętrznych ekspertów z międzynarodowym doświadczeniem, jak również pod nadzorem Monitoring Trustee wskazanym przez KE. O współpracy z Saudi Aramco zadecydowały stabilne dostawy ropy oraz możliwości realizacji wspólnych projektów rozwojowych m.in. w obszarze rafinerii i petrochemii, których nie oferowała żadna inna firma. O doświadczeniu i zakresie działalności firmy Global Oil można m.in. przeczytać na jej stronie internetowej. Wszystkie te doświadczenia były przedmiotem oceny doradców. Według dostępnych informacji Global Oil pośredniczy w sprzedaży paliw, firma dostarczała je m.in. podczas wojny w Iraku. Jej źródłem zaopatrzenia była na przykład Arabia Saudyjska, solidny, globalny kontrahent, którego autor materiału neguje jako wiarygodnego partnera, jak widać tylko dla PKN Orlen" - napisano.

Kupno stacji funkcjonujących pod marką Łukoila to nie żadna sensacja

Koncern dodał, że "nie jest żadną sensacją i odkryciem dziennikarskim", że część węgierskich stacji, które Orlen kupił od MOL, funkcjonowała wcześniej pod marką Lukoil. Przypomniano, że spółka o tym informowała 27 maja 2022 r.

Jednocześnie podkreślono, że "nie jest prawdą, że Orlen kupił węgierskie stacje działające pod marką Lukoil od Rosjan". "PKN Orlen kupił stacje na Węgrzech - zarówno te działające pod marką MOL, jak i Lukoil - od MOL. Stanowczo odrzucamy próby wiązania Orlen z osobami Imre Fazakasa i Lwa Tolkaczewa, poprzednimi właścicielami spółki Normbenz, która zarządzała stacjami Lukoil na Węgrzech, a którą kupił MOL. PKN Orlen nie miał i nie ma żadnych relacji z poprzednimi (przed MOL) właścicielami Normbenz, o czym autor programu +Czarno na Białym+ został poinformowany" - dodano.

Spółka przekonuje ponadto, że wycena i sprzedaż aktywów Lotosu odbyła się na rynkowych warunkach. Dotyczy to również aktywów logistycznych. "Przedstawione w materiale +Czarno na Białym+ wyceny mają niewiele wspólnego z realną wartością rynkową tych aktywów. Przypominamy, że wyceny zostały przygotowane przez niezależnych zewnętrznych doradców. Cały proces został przeprowadzony z poszanowaniem przepisów prawa, a zgodę na transakcję wydała Komisja Europejska" - czytamy w oświadczeniu.

Koncern dodał, że nie jest prawdą, iż akcjonariusze Lotosu stracili na fuzji Orlenem. "Za swoje akcje akcjonariusze Lotosu otrzymali akcje PKN Orlen po określonym parytecie wymiany, który został przez akcjonariuszy obu spółek zaakceptowany. Za połączeniem i przedstawioną wizją firmy głosował nie tylko Skarb Państwa, ale także prywatni inwestorzy i fundusze. Proces zaakceptowało niemal 100 proc. akcjonariuszy obecnych na walnych zgromadzeniach obu spółek. Wyniki głosowanie pozwalają myśleć, że gdyby akcjonariusze mieli stracić to nie głosowaliby za przeprowadzeniem tej transakcji. Rynek również jednoznacznie opowiedział się korzystnie za realizowanym procesem połączenia z Grupą Lotos, ale też PGNiG. W związku z jego finalizacją Agencja Fitch Ratings podwyższyła długoterminowy rating koncernu do BBB+ z perspektywą stabilną. Natomiast Agencja Moody's Investors Service przyznała najwyższą w historii PKN Orlen ocenę na poziomie A3" - przekazano w oświadczeniu.

Firma poinformowała, że "w związku z szeregiem nieprawdziwych informacji dotyczących PKN Orlen w materiale TVN24, które podważają wiarygodność PKN Orlen, spółka podejmie stosowne kroki prawne w celu ochrony wizerunku i dobrego imienia".

Unimot także odniósł się do materiału TVN24. Wyceny były rynkowe

Do tez zawartych w materiale TVN24 odniósł się także Unimot.

– W odniesieniu do wyemitowanego 29 maja 2023 r. materiału w programie „Czarno na białym” w TVN24 informujemy, że Grupa Unimot przystąpiła do transakcji przejęcia aktywów Lotos wykorzystując pojawiającą się szansę rynkową i w dobrej wierze, mając na uwadze interes akcjonariuszy, wynegocjowała jak najlepsze warunki nabycia – podaje Unimot w komentarzu do materiału TVN24.

– Wartość transakcji dokonywana była w oparciu o wyceny niezależnych, zewnętrznych doradców oraz wewnętrzne analizy. Uwzględniała ona bieżącą rynkową wartość przedsiębiorstwa oraz szanse i ryzyka związane z funkcjonowaniem tych aktywów. W wycenie uwzględniona została w szczególności możliwość generowania wyników finansowych w przyszłości. Wiąże się z tym potencjalne dodatkowe wynagrodzenie dla sprzedającego, uzależnione od wyników osiąganych w kolejnych latach przez przejęte przez Grupę Unimot biznesy, tzw. mechanizm earn-out. Negocjacje przy udziale renomowanych doradców trwały do momentu podpisania umowy przedwstępnej, czyli do stycznia 2022 roku – dodaje.