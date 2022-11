Orlen sprzedał udziały w Rafinerii Gdańskiej

PKN Orlen podpisał umowy z Aramco Overseas Company dot. finalizacji środków zaradczych wynikających z warunkowej decyzji Komisji Europejskiej ws. przejęcia przez Orlen kontroli nad Lotosem - poinformował w środę Orlen w komunikacie.

PKN Orlen poinformował w środę, że "w celu wdrożenia środków zaradczych w obszarze rynku produkcji paliw oraz rynku hurtowej sprzedaży paliw określonych w decyzji Komisji Europejskiej z dnia 14 lipca 2020 roku wyrażającej warunkową zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Spółkę kontroli nad Grupą Lotos (...) w dniu 30 listopada 2022 roku spółka podpisała z Aramco Overseas Company B.V. (...) przyrzeczoną umowę sprzedaży na rzecz Aramco 100 proc. udziałów w Lotos SPV 1 Sp. z o.o.".

Zamknięcie transakcji z Aramco ma strategiczne znaczenie

"W ramach transakcji, ogłoszonej już w styczniu 2022 r., PKN Orlen utrzymał 70 proc. udziału w rafinerii w Gdańsku o łącznych mocach przerobowych na poziomie 210 tys. baryłek dziennie, Aramco obejmie 30 proc. udziałów w rafinerii, 100 proc. biznesu hurtowego i 50 proc. udziałów w obszarze paliwa jet w BP Europa SE, operującego na 7 lotniskach w Polsce" - podał PKN Orlen w komunikacie.

Z kolei prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zauważył, że zamknięcie transakcji z Aramco ma strategiczne znaczenie dla dalszego zapewnienia dostaw surowca nie tylko do Polski, ale całego regionu.

"Zbudowaliśmy największą grupę w Europie Środkowej, silną biznesowo w kilku różnych obszarach, co gwarantuje dalszy dynamiczny rozwój bieżącej działalności, ale też skuteczne wejście w nowe linie biznesowe. Oznacza to dla nas nowe możliwości wzrostu, które umożliwią dalszy rozwój w perspektywicznych obszarach, w tym produktach zapewniających wysoką marżę" - podkreślił Obajtek w komunikacie.

Jak zaznaczono, inwestycje w Polsce to znaczący krok milowy dla Aramco na drodze do realizacji długoterminowej strategii wzrostu mocy w obszarze zintegrowanych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz wsparcie w dywersyfikacji portfolio produktów w całym łańcuchu przetwarzania węglowodorów. Transakcja ma również na celu zapewnienie solidnych podstaw do dalszego rozwoju biznesu oraz wdrożenia strategii Aramco w zakresie zwiększania ich zdolności liquids-to-chemicals do 4 mln baryłek dziennie - dodano.

Transakcje cementują obecność Aramco na kluczowym rynku europejskim

"Zawarte transakcje cementują obecność Aramco na kluczowym rynku europejskim i zapewniają wyjątkową okazję do rozwoju nowych strumieni biznesowych liquid-to-chemicals, z zamiarem wzmocnienia naszej globalnej obecności w segmencie downstream i wsparcia dywersyfikacji naszego portfolio. Równocześnie dążymy do dalszego rozwoju naszego portfolio produktowego w ramach realizowanej obecnie przez nas strategii transformacji w segmencie downstream" - powiedział Mohammed Y. Al Qahtani z Aramco, cytowany w komunikacie.

W informacji zaznaczono, że PKN Orlen i Aramco realizują również umowę, w ramach której Aramco dostarczy surowiec pokrywający ok. 45 proc. zapotrzebowania Grupy Orlen na ropę naftową. Ponadto PKN Orlen, Aramco oraz SABIC podpisały porozumienie o współpracy dotyczące przygotowania studium wykonalności i analiz technicznych dla potencjalnego wspólnego projektu petrochemicznego w Gdańsku.