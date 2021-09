Orlen staje w szranki z InPostem. "Tworzymy alternatywę"

Orlen uruchamia swoją usługę Orlen Paczka. W jej ramach niebawem ruszy własna sieć maszyn paczkowych. W ten sposób koncern rzuca wyzwanie InPostowi, który obecnie jest liderem tego rynku. Jak tłumaczy WNP.PL Patrycja Klarecka, członek zarządu PKN Orlen ds. sprzedaży detalicznej, to nie konkurowanie dwóch polskich firm, ale tworzenie alternatywy dla odbiorców paczek.

Stawiają je też niektóre sieci handlowe, a także tacy giganci rynku e-commerce, jak AliExpress. Chiński gigant pierwsze maszyny do odbioru paczek postawił wiosną tego roku w Warszawie. Odpowiada za nie chińska firma logistyczna Cainiao Network.Podobne plany ma Allegro, który planuje postawić własne maszyny. Zgodnie z ambitnym planem do końca tego roku ma stanąć ok. 1,5 tys. automatów pod szyldem Allegro.- Paczkomaty, według naszych badań e-commerce, od 3 lat są najszybciej rosnącą metodą dostaw produktów. Podobnie rzecz się ma w kwestii płatności z BLIK – ogromne tempo wzrostu i atak na pozycję lidera. Taki rosnący rynek zawsze jest kuszący, szczególnie dla silnych podmiotów, dla których jest to przy okazji dość naturalne rozszerzenie działalności - mówiła serwisowi dlahandlu.pl Katarzyna Czuchaj-Łagód, dyrektor zarządzająca Mobile Institute. Nie brakuje przy tym głosów, że plany Orlenu w tym segmencie usług to tworzenie niepotrzebnej konkurencji pomiędzy polskimi firmami - InPostem czy Pocztą Polską.- Ja bym powiedziała, że to tworzenie alternatywy dla sieci Inpostu czy innych firm. Taka sytuacja jest jak najbardziej pożądana z perspektywy klienta, który oczekuje dobrej, szybkiej i co najważniejsze taniej usługi. Monopolizacja rynku przez jeden podmiot nigdy nie jest wskazana - ocenia Patrycja Klarecka.Obecnie jest już zamontowanych i przygotowanych do rozruchu ok. 130 maszyn paczkowych w całej Polsce, m.in. przed warszawską siedzibą koncernu na ulicy Bielańskiej.