Orlen stawia na wodór

Technologia wodorowa jest kierunkiem, który nas szczególnie interesuje - mówił Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen podczas podpisania listu intencyjnego na rzecz utworzenia Mazowieckiej Doliny Wodorowej. Płocki koncern będzie liderem

- PKN Orlen koncentruje się na produkcji zielonego wodoru, dlatego dla nas cenna będzie współpraca w ramach Mazowieckiej Doliny Wodorowej z partnerami, którzy mają już doświadczenie w jego wykorzystaniu jako źródła energii odnawialnej. Działalność Doliny umożliwi prowadzenie prac inwestycyjnych i wdrożeniowych, a także naukowo-badawczych, które jeszcze bardziej przyspieszą rozwój technologii wodorowej, jednocześnie w pełni wykorzystując lokalny potencjał gospodarczy - mówi Józef Węgrecki, członek zarządu PKN Orlen ds. operacyjnych.Mazowiecka Dolina Wodorowa będzie opierać się na czterech filarach, które przyczynią się do efektywnego rozwoju i upowszechniania technologii wodorowych w polskiej gospodarce. Za główny przyjęto budowę łańcucha wartości wodoru w obszarze Mazowsza, czego przykładem są planowane do wdrożenia przez PKN Orlen pierwsze projekty wodorowe, m.in. huby wodorowe w Płocku i Ostrołęce, prototypowa lokomotywa wodorowa oraz stacje tankowania wodoru.Pozostałe filary to realizacja projektów badawczo-rozwojowych, stworzenie systemowych rozwiązań dla kształcenia wyspecjalizowanych kadr i prowadzenie działalności na rzecz wsparcia procesów regulacyjnych.Obecnie na świecie istnieje 36 Dolin Wodorowych zlokalizowanych w 20 krajach, z czego ponad 20 znajduje się w Europie.