Orlen stawia na wodór. W planach 7,4 mld zł inwestycji

PKN Orlen przedstawił swoją Strategię Wodorową do 2030 roku. Zgodnie z dokumentem koncern w ciągu najbliższych lat chce przeznaczyć 7,4 mld zł na inwestycje w rozwój nisko- i zeroemisyjnych technologii wodorowych.

Sieć wodorowych stacji tankowania

Badania i rozwój technologii wodorowych

Do 2030 roku koncern uruchomi także ponad 100 ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru wraz z niezbędną logistyką. W Polsce powstanie ich ok. 57, na Słowacji ok. 28, a w Czechach ok. 26.Obecnie Grupa Orlen posiada już dwie stacje tankowania wodoru w Niemczech. W tym roku powstaną kolejne cztery: trzy w Czechach i jedna w Polsce, w Krakowie. Z kolei w 2023 roku planowane jest uruchomienie stacji wodorowych w Poznaniu i Katowicach.Na każdej z nich pojawią się stanowiska tankowania dla aut osobowych i autobusów. Do tankowania aut osobowych wykorzystywane będzie ciśnienie 700 barów, które pozwoli zatankować samochód do pełna w ciągu 5 minut. W praktyce do auta trafi okokoło 5 kg paliwa, które umożliwi przejechanie nawet 700 km.Zbudowane zostaną również instalacje do produkcji wodoru jakości automotive, w który będą zaopatrywane stacje. Zgodnie ze strategią, koncern chce wytwarzać co najmniej 19 tys. ton wodoru z przeznaczeniem dla transportu. To ilość, która pozwoli na zasilenie około 1000 autobusów i 160 pociągów rocznie.Jak przypomina koncern, Grupa Orlen podjęła już wcześniej działania w kierunku zagospodarowania wodoru w miejskim transporcie publicznym i kolejowym, podpisując listy intencyjne o współpracy z 17 polskimi miastami oraz czterema przedsiębiorstwami, będącymi potencjalnymi odbiorcami wodoru. Umożliwi to lokalizowanie inwestycji w miejscach o najwyższym potencjale do rozwoju transportu wodorowego.Koncern w Strategii Wodorowej mocny akcent stawia także na badania i rozwój. W 2021 roku w Trzebini oddane do użytku zostało laboratorium analityczne badania wodoru. Natomiast do 2025 roku w Centrum Badawczo-Rozwojowym w Płocku powstanie pracownia wodorowa. Prowadzone będą w niej testy i badania na instalacjach w zakresie produkcji wodoru, jego jakości i oczyszczania, a także magazynowania i transportu.Technologię wodorową Grupa Orlen będzie rozwijać także w obszarze przemysłu i energetyki. Strategia zakłada, że nowe jednostki CCGT, powstające w ramach koncernu, będą miały możliwość współspalania wodoru. Natomiast przewidywane w dalszej perspektywie nadwyżki nisko- i zeroemisyjnego wodoru koncern będzie mógł przeznaczyć na potrzeby innych gałęzi przemysłu w kraju i za granicą (m.in. w ramach planowanej Europejskiej Sieci Przesyłu Wodoru).Ze względu na innowacyjny, kompleksowy i międzynarodowy charakter projektów, znaczna ich część będzie ubiegać się o dofinansowanie. W 2021 roku projekt „Clean Cities", zakładający rozbudowę infrastruktury na potrzebę transportu, uzyskał 2 mln euro bezzwrotnego dofinansowania z unijnego programu CEF Transport Blending Facility. Z kolei projekt „Hydrogen Eagle", obejmujący Polskę, Czechy i Słowację, dla polskiej i czeskiej części ubiega się o bezzwrotne dofinansowanie w ramach unijnego programu IPCEI.