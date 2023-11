Orlen stracił prezesa, który dobrze dogadywał się z władzami Litwy

Prezes litewskiej spółki Orlenu, Orlen Lietuva, Michał Rudnicki został nagle odwołany ze stanowiska. Pełnił tę funkcję od początku 2018 roku. Jego następcą został dotychczasowy zastępca, Radosław Misztalewski.

Orlen Lietuva zmienia prezesa. Nie podano przyczyn takiej decyzji.

Dotychczasowy prezes i dyrektor generalny Michał Rudnicki pracował w Możejkach od 2006 roku. Był partnerem rozmów z wieloma litewskimi politykami, z prezydentem Gitanasem Nausedą na czele.

Prezes Orlen Lietuva jako sponsor działań mających na celu zbliżenie polsko-litewskie.

Michał Rudnicki został odwołany z funkcji prezesa Orlenu Lietuva (spółki należącej do grupy kapitałowej Orlen) 3 listopada 2023 roku. Ta decyzja wywołała wiele spekulacji - nawet takich, że szefowie koncernu z Polski chcą powołać swego człowieka nawet na bardzo krótki okres, aby tylko uzyskał on prawo do sowitej odprawy.

Biuro w "Pentagonie", a potem przeniesienie do Ventus Nafta

Sytuacja jest dziwna, gdyż Michał Rudnicki był uważany za człowieka prezesa Orlenu Daniela Obajtka, a w dodatku z firmą związany był od wielu lat. Szefem Orlen Lietuva został w styczniu 2018 roku. Dla litewskiego Orlenu pracował już jednak od roku 2006. Co zatem się stało, że przestał nagle kierować litewską spółką koncernu?

Zapytaliśmy o to jednego z pracujących w Wilnie analityków energetycznych. Z racji na to, że dawniej był on związany z Orlenem, teraz poprosił o anonimowość.

- Na Litwie wszyscy są zaskoczeni zmianą na stanowisku szefa Orlen Lietuva... Spekuluje się, że to skutek przewidywanej zmiany władzy w Warszawie. Sam Rudnicki jest przykładem Polaka związanego jednak z Litwą. Tu się wychował, potem wyjechał z rodzicami (potomkami dawnej szlachty kresowej) do Polski. W Warszawie studiował na Uniwersytecie Warszawskim, a potem wrócił na Litwę. Bo, jak stwierdził w jednym z wywiadów, ciągnęły go sentymenty. Gdy zaś Orlen wykupił Możejki, to Rudnicki zgłosił się do firmy i podjął tam pracę jako tłumacz - usłyszeliśmy od naszego rozmówcy. Pracy mu nie brakowało, bo wszystkie dokumenty w języku litewskim były wtedy tłumaczone na polski, dla potrzeb audytu firmy.

Następnym krokiem w jego karierze zawodowej było przejście do działu PR rafinerii.

- Współpracownicy, a nawet bezpośredni zwierzchnicy – Litwini, zarzucali mu wtedy zbytnią poufałość z polskimi prezesami Orlen Lietuva. To doprowadzało do nieporozumień w dziale PR - mówi nam wspomniany analityk

Jak wspomina nasz rozmówca, przeniesiono zatem biuro Rudnickiego na inne piętro „Pentagonu” (slangowe określenie wielkiego biurowca Orlen Lietuva w Możejkach). Potem trafił on do spółki-córki Orlenu - Ventus Nafta, gdzie objął funkcję szefa administracji (firma ta zarządza częścią stacji benzynowych koncernu na Litwie).

Nie było to jakieś eksponowane stanowisko... W Ventusie nie miał nawet oddzielnego gabinetu. Na jego korzyść przemawiało jednak to, że w firmie tej zmieniali się dyrektorzy, prezesi, a on ciągle pracował jako szef administracji.

Orlen wtedy chciał kupować (za pośrednictwem Ventus Nafta) kolejne stacje benzynowe od indywidualnych właścicieli. Upubliczniono o tym komunikat. Potem m.in. Rudnicki jeździł po tych stacjach, przekonując do transakcji ich właścicieli.

Skończyło się to tym, że - znając plany koncernu - właściciele małych stacji od razu podwyższyli ewentualne ceny sprzedaży. Czasami nawet o więcej niż 100 proc... Orlen zdecydował zatem o wycofaniu się z tych planów.

Tym sposobem koncern ma na Litwie tylko nieco ponad 30 stacji. Tych, które miał już wcześniej i kilka, które udało się jednak kupić czy wybudować od podstaw.

Kariera Rudnickiego zdecydowanie wystrzeliła, gdy w Polsce władzę miał już PiS. Nagle, z nominacji Daniela Obajtka, został dyrektorem generalnym Orlen Lietuva.

Nominacji towarzyszyły deklaracje odwrócenia polityki PR spółki. Po awansie Rudnickiego wiele czynności marketingowych było nakierowanych na mniejszość polską. Wszystkie organizacje polskie na Litwie dziękowały wielokrotnie i publicznie Rudnickiemu za wsparcie - te głosy musiały dochodzić do Warszawy.

Z kolei władze litewskie niespecjalnie protestowały, zdając sobie sprawę ze znaczenie Polski dla bezpieczeństwa Litwy w obliczu problemów Ukrainy z Rosją od 2014 roku.

Rządy w koncernie Michała Rudnickiego to jednak też okres ograniczania samodzielności Możejek. Na początek cały PR przeszedł bezpośrednio w ręce centrali w Płocku, potem zabrano możliwość samodzielnego zakupu ropy. Wszystkie transakcje szły już wtedy na konto całego konglomeratu orlenowskiego.

Sponsor tradycji polsko-litewskich. Sala w uniwersytecie, pomniki wspólnych bohaterów

Bardzo pozytywną opinię na temat pracy Michała Rudnickiego na stanowisku prezesa i dyrektora generalnego Orlen Lietuva ma znany w Wilnie adwokat, sygnatariusz niepodległości Litwy w roku 1990, Czesław Okińczyc.

Zastrzega jednak, że nie może ustosunkować się do samego faktu zwolnienia Rudnickiego. - To sprawa spółki jako takiej i jej polityki kadrowej - mówi.

Jednocześnie podkreśla zasługi odchodzącego prezesa.

- Michał Rudnicki zaczął pracować w Możejkach od momentu wykupu rafinerii przez Orlen w roku 2006, zna zatem tę rafinerię od A do Z. Ostatnie zaś, pozytywne wyniki finansowe firmy, którą kierował, są także i jego zasługą. To Michał Rudnicki pilotował rozbudowę terminala naftowego w Butinge. A była to inwestycja pociągająca za sobą bardzo ostre - i kosztowne zarazem wymogi ochrony środowiska. Za jego czasów także władze litewskie odbudowywały linię kolejową do Renge - mówi.

I zaznacza, że zdymisjonowany niedawno prezes był bardzo zaangażowany w negocjacje dotyczące warunków odbudowy.

- Za jego czasów rozstrzygnięto spór z kolejami litewskimi odnośnie ustanowienia wzajemnie korzystnych taryf przewozowych. Znam akurat tę sprawę bardzo dokładnie, bo sam uczestniczyłem w negocjacjach, wydając opinie prawne... Dziełem Rudnickiego było też zakupienie przez Orlen Lietuva lądowego terminala naftowego w Mockawie, na granicy z Polską. A opinie o celowości tej budowy były bardzo niejednoznaczne. Celowość inwestycji okazała się słuszna po agresji rosyjskiej na Ukrainę. A sam terminal stał się nagle, z punktu widzenia władz litewskich, strategiczny, choć należący do polskiej firmy - wspomina.

Jak zaznacza, przy kontaktach z władzami litewskimi bardzo Rudnickiemu pomagał fakt perfekcyjnej znajomości języka. To powodowało, że był bardzo pozytywnie odbierany w kręgach władz Litwy.

Rudnicki miał bardzo dobre kontakty z ówczesnym premierem Sauliusem Skvernelisem. Premier wręcz powiedział, że nie widzi celowości w powoływaniu specjalnego pełnomocnika ds. kontaktów z największa firmą Litwy, jaką jest Orlen Lietuva. Argumentacja była prosta: raz w miesiącu spotykamy się osobiście. Tym sposobem najwyższe władze republiki na bieżąco były informowane o problemach, które może mieć na Litwie Orlen.

- Jako doradca premiera sam uczestniczyłem w powołaniu specjalnej grupy roboczej. Rząd litewski był reprezentowany w tym ciele przez ministerstwo energetyki. Rafinerię i Rudnickiego odwiedził prezydent Gitanas Nauseda i premier Saulius Skvernialis - opowiada Okińczyc.

Ponadto stałymi gośćmi byli tam minister komunikacji, energetyki. Jedna zaś z sesji wyjazdowych parlamentu litewskiego odbyła się w siedzibie Orlen Lietuva. Firmę odwiedzili też, w ramach wizyty studyjnej, ambasadorowie akredytowani w Wilnie, a nawet szefostwo wojsk NATO stacjonujących na Litwie.

- Rudnicki wrócił również do bardzo dobrych kontaktów z lokalną społecznością. To dotyczyło przede wszystkim współpracy z samorządami Możejek i sąsiednich Telsz. Litewski Orlen starał się współfinansować, ważne z punktu widzenia lokalnych władz, imprezy. Wsparcie otrzymały też lokalne kluby futbolowe z Możejek i Telsz. Rudnicki starał się też kierować sponsoring do projektów łączących tradycje polsko-litewskie. Był inicjatorem postawienia w Rennowie, nieopodal Możejek, pomnika braci Narutowiczów, z okazji 100-lecia niepodległości Polski i Litwy - wylicza Okińczyc.

I dodaje, że Rudnicki doprowadził też do upamiętnienia, specjalnymi tablicami, w Zułowie Kazimierza Piłsudskiego, pradziadka marszałka oraz biskupa Antoniego Tyszkiewicza, w kościele nieopodal Możejek. Orlen Lietuva współfinansował rekonstrukcję jednej z historycznych sal Uniwersytetu Wileńskiego, której później nadano imię Zbigniewa Brzezińskiego. Wsparcie z Możejek płynęło też do sportu narodowego Litwy, czyli koszykówki. Wsparcie, prócz kadry narodowej i ligi, otrzymywały także najlepsze kluby – Żalgiris Kowno oraz Lietuvos Rytas Wilno. W samej zaś stolicy, dzięki pomocy Orlenu, funkcjonuje, pierwsze na Litwie hospicjum dziecięce znanej z Gorzowa siostry Michaeli Rak.

- Nie wolno też zapominać o wspieraniu przez Orlen Lietuva za prezesury Michała Rudnickiego polskiej mniejszości na Litwie. Rudnicki był stałym partnerem Domu Polskiego w Wilnie. Był tam między innymi sponsorem wielu projektów kulturalnych czy edukacyjnych. Orlen Lietuva corocznie współfinansował, organizowany przez Instytut Polski, festiwal filmu polskiego oraz teatry polskie na Litwie. Stałym elementem była także współpraca ze szkołami polskimi. Tam firma kupowała masowo komputery uczniom - mówi Okińczyc.

Takie zasługi zostały uhonorowane wieloma odznaczeniami litewskimi. Od Prezydenta RP Michał Rudnicki otrzymał zaś Złoty Krzyż Zasługi.

Tyle opinie z Wilna... Zapytany o komentarz w sprawie swego odwołania Michał Rudnicki odmówił grzecznie wypowiedzi. Znaczenie może mieć tu fakt, że - jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy - odprawa odchodzących prezesów to co najmniej roczne uposażenie oraz zakaz mówienia czegokolwiek publicznie na temat dotychczasowego pracodawcy.

Orlen Lietuva ma duże znaczenie dla gospodarki Litwy

Orlen Lietuva (firma w 100 proc. należąca do polskiego koncernu) jest największym płatnikiem podatków na Litwie. Za ubiegły rok do kasy litewskiego fiskusa z polskiej firmy wpłynęło prawie 450 milionów euro. I to mimo straty bilansowej za rok 2022, która wyniosła ok. 200 milionów euro.

W obecnym zaś roku wstępne bilanse pokazują już znaczący dochód, sięgający nawet 200 milionów euro.

Rafineria w Możejkach działa przy wydajności prawie 90 proc. To dowód na jej nowoczesność. Bo rafinerie białoruskie czy rosyjskie potrafią przetworzyć nie więcej jak 60 proc. dostarczonej ropy...

W Możejkach przerabia się rocznie ponad 10 milionów ton ropy naftowej. Wyroby są sprzedawane głównie w Litwie, Łotwie, Estonii. Cześć paliw jest także eksportowana do Niemiec, Skandynawii, Polski, a nawet Ukrainy. Przy czym eksport do krajów zachodnioeuropejskich to przede wszystkim paliwo dieselowskie. W Europie jest bowiem generalnie nadprodukcja benzyn.

Największa litewska firma była odcięta od kolei

Dla sytuacji litewskiej spółki za czasów rządów Michała Rudnickiego istotne było bardzo to, jak kilka lat temu władze litewskie, po długich sporach, interwencjach na najwyższych szczeblach państwowych, odbudowały linię kolejową z Możejek do łotewskiego Renge. Linia ta była wcześniej rozebrana przez litewskie koleje - z obawy, że Orlen Lietuva zacznie korzystać z terminalu naftowego w łotewskiej Windawie, a nie w Kłajpedzie.

Na dodatek litewskie koleje ustanowiły dla Orlenu wysokie taryfy przewozowe, które zapewniały im sowite zyski.

Odbudowa linii (już za czasów prezesa Rudnickiego) ułatwiła eksport wyrobów na Łotwę. Zarazem jednak terminal Klaipedos Nafta potrafił się porozumieć co do faktycznego zmonopolizowania eksportu wyrobów z Możejek. A cały import paliw, potrzebnych do przerobu w rafinerii, przechodzi przez terminal należący do Orlen Lietuva, w Butinge, nieopodal Kłajpedy.

Przy czym polska centrala Orlenu już przed kilkunastu laty wprowadziła zasadę wspólnych zakupów ropy dla całego konglomeratu. To pozwala obniżyć ceny zakupu surowca.

Pod rządami Rudnickiego Orlen Lietuva rozpoczął też działania w dziedzinie rozwoju zielonej energetyki. Projekt zakłada ustawienie urządzeń fotowoltaicznych mogących wyprodukować 40 megawatów energii.

Rudnicki cieszy się na Litwie niezłą prasą. Dość powiedzieć, że litewskie media „odpuściły” nawet Orlenowi Lietuva i prezesowi Rudnickiemu osobiście znacznie wyższe ceny paliw na Litwie niż w Polsce w ostatnim czasie. Komentatorzy wręcz stwierdzali, że to gra polityczna przed wyborami w Polsce.

W „Lietuvos Rytas” (najbardziej opiniotwórcza gazeta codzienna ukazująca się na Litwie) opublikowano nawet prześmiewczy komentarz, że gdy będą wybory na Litwie, to pewnie Orlen Lietuva zastosuje podobny manewr z cenami paliw.