Orlen szuka partnerów, by spełnić unijne warunki. "To może być szansa na dalszy rozwój"

PKN Orlen pracuje nad spełnieniem warunków Komisji Europejskiej do fuzji z Grupą Lotos. Od sposobu ich realizacji zależeć będzie struktura całej transakcji. Koncern zapewnia, że środki zaradcze nie przekreślają sensowności biznesowej całego połączenia, a wręcz mogą stać się pewnego rodzaju lewarem do dalszego rozwoju.







Co dalej?

- Obserwując wcześniejsze decyzje Komisji Europejskiej, wiadomo było, że bez środków zaradczych się nie obędzie. Za działaniami KE stoi przede wszystkim potrzeba zapewnienia przeciwwagi na rynku dla połączonego podmiotu. Przeciwwagi, jaką do tej pory dla Orlenu stanowiła Grupa Lotos. Z tego powodu konstrukcja warunków jest taka a nie inna- mówił podczas debaty zorganizowanej przez Warsaw Enterprise Institute (WEI) Jacek Ciborski, ekspert Biura Inwestycji Kapitałowych PKN Orlen.Jak tłumaczył, właśnie wzmocnieniu konkurencyjności służą decyzje KE chociażby w obszarze logistyki paliw. Wymagane od Orlenu uwolnienie pojemności magazynowych, wzmocni import paliw płynnych na rynek europejski.Kolejnym warunkiem, mającym zapewnić przeciwwagę dla Orlenu po połączeniu z Lotosem, jest wydzielenie aktywów rafineryjnych do oddzielnej spółki, w której udziały zyska zewnętrzny partner. Tu pojawiały się obawy, że spełnienie tego warunku poprzez wpuszczenie zewnętrznego, zapewne zagranicznego partnera do rafinerii może zagrozić bezpieczeństwu energetycznemu państwa. Jednak zdaniem Jacka Ciborskiego, takiego zagrożenia nie ma.- Środki zaradcze gwarantują, że wyłącznym operatorem gdańskiej rafinerii po fuzji z Lotosem pozostanie Grupa Orlen, co eliminuje potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego państwa - dodał.Najważniejszą kwestią obecnie pozostaje sposób realizacji środków zaradczych. Orlen negocjuje szczegóły z potencjalnymi partnerami i zapewnia, że jego intencją jest wymiana wskazanych przez KE części majątku, tak by uzyskać podobne aktywa w innych regionach.- Jeśli chodzi o stacje paliw, dopuszczamy możliwość wymiany obiektów na inne stacje w Polsce lub na innych, interesujących z punktu widzenia Orlenu rynkach. Są to zazwyczaj rynki ościenne, ale patrzymy też szerzej również na region Europy Środkowo-Wschodniej. Nie wykluczamy także takiej możliwości wymiany - mówi Jacek Ciborski.Jeśli chodzi środki zaradcze w segmencie rafineryjnym, dla Orlenu naturalna byłaby wymiana 1:1 na inne aktywa rafineryjne w regionie. Jednak tu koncern nie ogranicza się tylko do takiego scenariusza.- Rozważamy możliwość wydłużenia łańcucha i pójścia w kierunku petrochemii - zdradził Ciborski.W grę w tym przypadku wchodziłaby różnego rodzaju współpraca z potencjalnymi partnerami w obszarze petrochemii, który jest perspektywicznym rynkiem i na który Orlen w nowej strategii mocno stawia.Czytaj także: Nowa strategia PKN Orlen. 140 mld zł na inwestycje - Środki zaradcze, które zostały wskazane przez Komisję Europejską, chcemy wykorzystać jako szansę, pewnego rodzaju lewar do dalszego rozwoju - podsumował Jacek Ciborski.Jak wyjaśnił, ma to być rozwój w oparciu o nowe rynki geograficzne i produktowe. Może to być także szansa dla Orlenu na nawiązanie współpracy strategicznej z partnerami z Europy Środkowo-Wschodniej lub nawet spoza naszego regionu, którzy mają dostęp do niezbędnych do dalszego rozwoju źródeł finansowania.