Orlen twardo negocjuje ws. aktywów Lotosu. "Parametr czasowy" nie jest najważniejszy

Finał negocjacji ws. wystawionych na sprzedaż aktywów Lotosu jest blisko, ale Orlen nie zamierza się spieszyć w trudnych negocjacjach. - Szukamy partnera, który da nam szansę na dalszy rozwój - mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Co dalej?

- Jakiekolwiek cashowanie tych transakcji spowodowałoby zmniejszenie siły inwestycyjnej. To ważne więc dla wszystkich, że transakcja będzie bezgotówkowa - mówił prezes koncernu i wymieniał projekty, z którymi w najbliższym czasie Orlen planuje startować.- Niebawem będziemy zamykać temat gazowej inwestycji w Elektrowni Ostrołęka. Również w tym miesiącu planujemy podpisanie dwóch dużych umów inwestycyjnych dotyczących petrochemii - wyliczał Daniel Obajtek.Orlen zakłada dopięcie przejęć Lotosu i PGNiG jeszcze w tym roku. Do tego jednak konieczne jest zakończenie kolejnych etapów całego procesu.Jak informował podczas spotkania z dziennikarzami Daniel Obajtek, plan połączenia ma być gotowy do końca września. Kolejnym krokiem będzie uchwała Rady Ministrów, a także zgoda na niego akcjonariuszy podczas walnych zgromadzeń każdej ze spółek, które planowane są na przełom października i listopada.Kluczowym etapem będzie także uzyskanie zgód na koncentrację, w przypadku PGNiG taką zgodę wyrazić musi UOKiK, w przypadku Lotosu - Komisja Europejska. Orlen nie spodziewa się trudności z uzyskaniem zgody ze strony polskiego urzędu antymonopolowego, dlatego wcielenie gazowego koncernu do Orlenu wydaje się kwestią bliższej przyszłości.Z Lotosem sprawa jest bardziej skomplikowana, bo do zgody Komisji Europejskiej konieczne jest spełnienie postawionych przez Brukselę warunków, takich jak chociażby sprzedaż udziałów w rafinerii czy prawie 80 proc. posiadanych przez Lotos stacji paliw. Na stole są także m.in. aktywa w obszarze magazynowania paliw czy asfaltowego biznesu.Trwają rozmowy z potencjalnymi partnerami do spełnienia tych warunków. Ze względu na ich poufność Orlen nie ujawnia, ani z iloma, ani z jakimi firmami negocjuje. Przedstawiciele koncernu zdradzają jedynie, że zainteresowanie aktywami jest duże, a efekty tych rozmów powinniśmy poznać w czerwcu. Może się jednak zdarzyć, że termin ten wydłuży się.- Jeżeli będzie potrzeba więcej czasu, jeżeli negocjacje się opóźnią czy którykolwiek z partnerów będzie chciał jeszcze przemyśleć ofertę, to taki czas będziemy starać się wynegocjować z Komisją Europejską. Nie pozwolimy, by trwające rozmowy sprowadzić wyłącznie do tzw. parametru czasowego. Miesiąc, czy dwa przy tak skomplikowanym procesie nie robią różnicy - mówił Daniel Obajtek.Dla Orlenu priorytetem jest wymiana aktywów. Koncern przy tym koncentruje się na rynkach, na których już jest obecny i interesuje się wszelkimi aktywami, pasującymi do jego biznesu, zarówno w obszarze logistyki, rafinacji czy w segmencie detalicznym.- Szukamy partnera, który da nam szansę na dalszy rozwój - tłumaczył prezes Orlenu. Podkreślał przy tym, że Orlen nie będzie się tu spieszył i zamierza do końca utrzymywać partnerów w niepewności, co do finału rozmów, co daje mu przewagę negocjacyjną.Czytaj także: Megakoncern Orlenu jak włoski ENI. Porównujemy obie firmy