Orlen uruchamia nową sieć handlową. Wykorzysta Ruch

PKN Orlen otworzył pierwszy sklep w ramach swojej nowej sieci Orlen w Ruchu. W tym roku na mapie Polski pojawić się ma 40 takich punktów, a docelowo plan zakłada uruchomienie w ciągu 4 lat 900 nowych formatów detalicznych pod orlenowskim szyldem.

Inwestycje w usługi kurierskie

Jak oznajmiła, trwają obecnie zaawansowane prace nad uruchamianiem kolejnych punktów Orlen w Ruchu. Jeszcze w wakacje planowane jest otwarcie sklepu w Bydgoszczy, który będzie zlokalizowany w centrum handlowym, czy na wrocławskim lotnisku. W następnej kolejności punkty pod orlenowskim szyldem pojawić się mają także w Zabrzu, Katowicach, Lublinie, Bytomiu.- Pracujemy też nad kilkoma punktami na trasie metra w Warszawie. Mamy nadzieję niebawem uruchomić także punkt w prestiżowej lokalizacji w stolicy, w której zadebiutuje nasz nowy format w postaci wolnostojącej bryły - zdradziła Patrycja KlareckaJednak Orlen w Ruchu to nie jedyny pomysł na rozwój segmentu detalicznego. Koncern mocno wchodzi także w usługi kurierskie.- W tym roku będziemy mieć około 5 tys. punktów odbioru paczek. Do końca września wprowadzimy 200 maszyn automatycznych do paczek. Do końca roku będzie ich ok. 500. Tu też widzimy wielkie możliwości naszego rozwoju - dodał Daniel Obajtek.Prezes PKN Orlen podsumował, że przewidywany zysk operacyjny z rozwoju segmentu detalicznego ma wynosić rocznie ponad 5 mld zł. Obecnie jest to ok 3 mld zł.