Orlen uruchomił największą w Europie instalację do produkcji zielonego glikolu

Polska będzie europejskim liderem w produkcji ekologicznego glikolu - powiedział w biorafinerii w Trzebini prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. To właśnie tam Orlen Południe uruchomił właśnie pierwszą w Polsce i największą w Europie instalację do produkcji tego bioproduktu, na który systematycznie rośnie zapotrzebowanie. Instalacja kosztowała 400 mln zł.

- To kolejna duża inwestycja, która poprawi zyskowność firmy. Do tej pory zainwestowaliśmy w Orlen Południe ok. 800 mln zł - wyliczał Daniel Obajtek, podkreślając, że wszystkie te inwestycje dają nowe życie rafineriom w Trzebini i Jedliczach, wchodzącym w skład Orlen Południe.- Rafineria w Trzebini miała zostać zlikwidowana, dzięki inwestycjom Orlenu dzisiaj mówimy o najnowocześniejszej w Europie instalacji do produkcji zielonego glikolu - podkreślał podczas uroczystości wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki.Minister zwracał uwagę na znaczenie inwestycji i całego zakładu dla lokalnej społeczności. Budowa instalacji do produkcji zielonego glikolu rozpoczęła się jesienią 2019 roku. Przy okazji tej inwestycji powstało kilkadziesiąt miejsc pracy, a Orlen Południe zatrudnia obecnie ponad 670 osób, z czego przeszło połowę w trzebińskiej rafinerii.Do produkcji ekologicznego glikolu wykorzystana zostanie gliceryna, otrzymywana w Trzebini jako produkt uboczny w procesie wytwarzania biodiesla. Odbiorcami glikolu będą, oprócz polskich firm, także zagraniczne przedsiębiorstwa. Na inwestycji mają skorzystać również inni polscy producenci biodiesla, z którymi spółka rozpocznie współpracę w zakresie dostaw gliceryny.Czytaj także: Orlen będzie produkować w Trzebini biopaliwa ze zużytego oleju Integralną częścią instalacji glikolu jest pierwszy w Polsce hub wodorowy, w którym roczna produkcja wodoru wyniesie 16 Nm3, z czego aż 75 proc. będzie przeznaczone do produkcji glikolu, a pozostałe 25 proc., po doczyszczeniu, jako paliwo wodorowe. Moce produkcyjne hubu wyniosą 350 ton rocznie czystego wodoru jakości automotive.

Paliwo z Trzebini docelowo będzie zasilać flotę komunikacji miejskiej w Krakowie i aglomeracji śląskiej. Koncern podpisał w tej sprawie listy intencyjne o współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Krakowie i Krakowskim Holdingiem Komunalnym oraz Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. W przyszłości Orlen Południe będzie dysponować także mobilną stacją tankowania paliwa wodorowego.