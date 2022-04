Orlen uruchomił pilotażową instalację. Pierwszą taką w Polsce

Orlen uruchomił w rafinerii Trzebinia pierwszą w Polsce pilotażową instalację do produkcji ekologicznego kwasu mlekowego przy wykorzystaniu mikroorganizmów. Dotychczas w kraju nie wytwarzano kwasu mlekowego, a jego niedobory w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej zmuszały do importowania go z Azji i Europy Zachodniej. Orlen chce docelowo pokryć ponad połowę krajowego popytu na ten bioprodukt.

Wartość inwestycji Orlenu Południe wyniosła 10 mln zł.

Po zakończeniu pilotażu instalacja ma być rozbudowana tak, by produkcja kwasu mlekowego docelowo sięgała do 5 tys. ton rocznie.

Taka ilość pozwoli na pokrycie ponad połowy krajowego zapotrzebowania na ten bioprodukt powszechnie stosowany w branży chemicznej, spożywczej, kosmetycznej czy farmaceutycznej.