ORLEN uruchomił własny Program akceleracyjny dla start-upów

ORLEN Skylight Accelerator skierowany jest do młodych innowacyjnych spółek z całego świata, które posiadają gotowe technologie do przetestowania w warunkach operacyjnych w ramach infrastruktury PKN ORLEN . Celem programu jest pozyskanie innowacyjnych rozwiązań, które będę stanowiły wsparcie dalszego dynamicznego rozwoju obszarów biznesowych PKN ORLEN, w tym m.in. produkcji petrochemicznej, energetyki czy sprzedaży detalicznej.

Korporacyjny akcelerator

Technologiczne wyzwania

Zielona transformacja:

Realizacja celów z dziedziny dekarbonizacji.

Ograniczenie wolumenu odpadów w ramach działania stacji paliw PKN ORLEN.

Zwiększenie efektywności procesów produkcyjnych w zakresie optymalizacji wykorzystania surowców.

Przemysł 4.0 oraz bezpieczna i innowacyjna organizacja:

Robotyzacja i autonomizacja sprzedaży na stacjach paliw PKN ORLEN.

Wsparcie technologiczne dla zespołów reagowania (w tym przeciwpożarowych).

Inteligentne narzędzia wsparcia komunikacji w obszarze BHP.

Systemy identyfikacji i neutralizacji zagrożeń.

Narzędzia cyfrowe służące wsparciu zarządzania poprzez cele.

Usprawnienie komunikacji i wprowadzenie rozwiązań z dziedziny grywalizacji.

Integracja narzędzi i kanałów rekrutacyjnych.

Narzędzia wspierające analizę danych i raportowanie.

Zwiększenie bezpieczeństwa transportu paliw cysternami kolejowymi.

Efektywna i niskoemisyjna energetyka:

Wdrożenie rozwiązań opartych na modelu Wirtualnej Elektrowni.

Efektywne magazynowanie energii, w tym wodoru.

Nowoczesny klient i stacja przyszłości:

Automatyzacja obsługi gastronomicznej na stacjach paliw PKN ORLEN.

Zwiększenie efektywności lokalizacyjnej paczkomatów.

Ograniczanie barier w dostępie do usług oferowanych klientom.

Animowanie ekosystemu klientów biznesowych i dedykowana komunikacja B2B.

Nowe narzędzia anywhere commerce (a-commerce).

Automatyzacja procesu „dostaw pod drzwi” klienta.

Proaktywne zarządzanie efektywnością obszarów komunikacji i marketingu.

Wdrażanie nowych usług na stacjach paliw.

- Rozwój ekosystemu innowacyjności to nie tylko budowa nowoczesnego zaplecza badawczo-rozwojowego i rozwój własnych technologii. To również pozyskiwanie wiedzy i nowych kompetencji w modelu open innovation. Dlatego kładziemy nacisk na wzmacnianie i doskonalenie narzędzi pozwalających na skuteczne budowanie relacji biznesowych z innowatorami i podmiotami technologicznymi. Jedną ze sprawdzonych inicjatyw są programy crowdsourcingowe i akceleracyjne. Z tego powodu zdecydowaliśmy się uruchomić ORLEN Skylight Accelerator, który umożliwi nam wspólnie ze start-upami z całego świata wdrażać innowacyjne rozwiązania. Dzięki nim będziemy mogli jeszcze skuteczniej realizować nasze cele strategiczne oraz budować trwałe przewagi konkurencyjne oparte o nowoczesne i niskoemisyjne technologie - wyjaśnia Patrycja Panasiuk, zastępca dyrektora Obszaru Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich w PKN ORLEN.Każdy z uczestników realizujący pilotażowe wdrożenie otrzyma zamówienie na dostarczenie oferowanych przez siebie usług, produktów lub rozwiązań (do kilkudziesięciu tysięcy euro) oraz wsparcie eksperckie w procesie wdrożenia. Wartością dla start-upów będzie również możliwość rozwoju rozwiązań wspólnie z PKN ORLEN, a także szansa na dalszą współpracę komercyjną i inwestycyjną.PKN ORLEN w ramach pierwszej rundy naboru ogłosił ponad dwadzieścia wyzwań technologicznych w czterech kategoriach.Zgłoszenia do udziału w Programie należy składać za pomocą formularza online dostępnego na stronie internetowej www.innowacje.orlen.pl