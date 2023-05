Orlen w Norwegii ma szczęście. Zasoby koncernu mogą być tam dwa razy większe

Jak podał PKN Orlen w złożu Ost Frigg, w którym udziały ma należąca do naszego giganta spółka PGNiG Upstream Norway, może znajdować się dwa razy więcej ropy naftowej niż zakładano do tej pory.

Pierwszy odwiert mile zaskoczył specjalistów.

Większe zasoby oznaczają wyższą ekonomikę produkcji.

Orlen poprzez PGNiG jest ważnym graczem na szelfie.

– Wstępne wyniki prac poszukiwawczych na złożu Ost Frigg okazały się zaskakująco dobre. Dodatkowe zasoby ropy naftowej, jakie udało się tam znaleźć, wzmocnią pozycję grupy Orlen jako jednego z czołowych graczy na Norweskim Szelfie Kontynentalnym – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, właściciela PGNiG Upstream Norway.

Jeśli odkrycie się potwierdzi wówczas wartość surowca będzie dużo wyższa

Złoże Ost Frigg znajduje się na koncesjach PL873 i PL442, w których udział naszej spółki wynosi 12,3 proc. Do tej pory zasoby złoża szacowano na 18-45 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Jednak wyniki uzyskane w trakcie realizacji odwiertu poszukiwawczego wskazują, że rzeczywiste zasoby wydobywalne mogą być co najmniej dwa razy większe i wynosić 40-90 mln baryłek.

Jeśli pod ziemią znajdowałaby się ropa z górnego przedziału wartości, wówczas surowiec w złożu zamiast nieco ponad 1,5 mld dol. byłby wart ponad 3,2 mld dol. tym samym wartość ropy przypisana naszej spółce wzrosłaby z około 200 do ponad 400 mln dol.

Dokładne oszacowanie zasobności złoża wymagać będzie dalszych analiz, których wyniki muszą zostać jeszcze potwierdzone przez Norweski Dyrektoriat Naftowy.

Ost Frigg jest jednym z ośmiu złóż, na których prace prowadzone są w ramach projektu zagospodarowania Yggdrasil (dawniej NOAKA). To jedna z największych inwestycji realizowanych obecnie na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, której wartość wynosi ok. 115 mld koron norweskich (ok. 45 mld złotych).

PGNiG jest mniejszościowym udziałowcem na obu koncesjach

Yggdrasil jest realizowany przy wykorzystaniu systemu zachęt podatkowych, wprowadzonych w Norwegii w związku z COVID-19. Udział Grupy ORLEN w 8 koncesjach zlokalizowanych w obszarze NOAKA wynosi około 13 proc.

Dodatkowe zasoby złoża Ost Frigg istotnie zwiększają też przewidywany wolumen ropy naftowej przypadający na Grupę Orlen w projekcie Yggdrasil z 26,7 mln do ok. 31 mln boe ropy naftowej i kondensatu (przyjmując uśredniony wolumen zasobów złoża Ost Frigg). Dodatkowe zasoby będą wykorzystywały planowaną infrastrukturę projektu Yggdrasil. Oznacza to, że charakteryzują się one bardzo wysoką rentownością i nie będą wymagały istotnych dodatkowych nakładów inwestycyjnych.

Partnerami naszej spółki na koncesji PL873 są AkerBP (47,7 proc., operator) i Equinor (40 proc.) a na koncesji PL442 – AkerBP (87,7 proc., operator).

W grudniu 2022 r. partnerzy koncesyjni złożyli do norweskiej administracji plan zagospodarowania i eksploatacji tego obszaru Yggdrasil. Początek eksploatacji planowany jest na początek 2027 r.

Projekt Yggdrasil był przygotowywany przez Lotos Exploration & Production Norge. W maju tego roku wszystkie aktywa tej spółki zostały przejęte przez PGNiG Upstream Norway w ramach konsolidacji działalności wydobywczej grupy Orlen na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Integracja umożliwi zwiększenie efektywności połączonego podmiotu.