Orlen w projekcie budowy państwowej sieci sklepów? "Nie ma planów angażowania się w dodatkowe przedsięwzięcia"

Rząd coraz bardziej angażuje się w tworzenie państwowej sieci detalicznej. Jak miałaby ona wyglądać, jak dokładnie działać – to na razie tajemnica. Jednak pojawiają się spekulacje, że w cały proces miałby zostać zaangażowany także PKN Orlen.

- Ciężko dokładnie ocenić te plany, skoro brakuje szczegółów – mówi WNP.PL Kamil Kliszcz, analityk BM mBanku. – Jak sobie wyobrażam udział Orlenu w całym przedsięwzięciu? Być może Orlen poprzez swoją sieć detaliczną [stacje benzynowe – przyp. aut.] promowałby marki powstałe dla państwowej sieci i związanego z nim państwowego holdingu rolno-spożywczego. Przecież już teraz tak robi w przypadku niektórych produktów – mówi nam analityk. Jednak - jak przyznaje - przy tak skromnych doniesieniach trudno mu ocenić cały pomysł.A jak zaangażowanie w budowę państwowej sieci sklepów mogłoby wpłynąć na samą spółkę?- Na razie wpływ byłby znikomy, bo przecież wszystko jest na wstępnym etapie. Oczywiście jeśli pomysł ten wejdzie w fazę realizacji, rynek będzie się mu przyglądał. Kluczowe jest to, czy realizacja pomysłu odbyłaby się bez szkody dla marży segmentu detalicznego koncernu – podkreśla nasz rozmówca.Inny analityk, z którym rozmawialiśmy na temat pomysłu budowy państwowej sieci handlowej z udziałem PKN Orlen również zwraca uwagę, że pomysł jest na tak wstępnym etapie, że trudno go ocenić. Ze względu na pracę w państwowym banku nasz rozmówca poprosił o anonimowość.- Widzę jednak liczne mielizny, które rządowy pomysł może napotkać. Pierwszą jest fakt nabycia jakiejś sieci. W przypadku Żabki czy Dino musieliby się na to zgodzić obecni właściciele. Wcale nie jestem pewny, czy byliby skłonni zrobić to po cenie, która byłaby atrakcyjna. Inaczej rzecz ma się z Tesco, ale skromna sieć nie zachęca do wejścia do niej - mówi nasz rozmówca.Czy Orlen miałby w tym przejęciu partycypować, to także niewiadoma. Zdaniem analityka PKN Orlen bardzo dobrze zna się na produkcji paliw i ich sprzedaży i na tym jednak powinien się skupiać.Na spekulacje na temat zaangażowania Orlenu w rządowy pomysł dość spokojnie zareagował rynek. Na GPW akcje spółki na godzinę przed zamknięciem kosztowały 68,28 zł. Oznacza to spadek kursu o 0,7 proc. Przeciętne były obroty papierami paliwowej spółki, które wynosiły nieco ponad 56 mln zł. Dla porównania kurs Grupy Lotos tuż przed zakończeniem handlu rósł o 0,45 proc., natomiast dużo gorzej radzoł sobie węgierski MOL, który tracił 2,5 proc.