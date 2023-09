Magazynowanie CO2 - to nowy biznes, w który chce wejść Orlen. Dzięki podpisanemu listowi intencyjnemu z norweską spółką Horisont Energi, koncern będzie mógł zmniejszyć własne emisje i wyjść z nowymi usługami dla przemysłu.

Orlen podpisał list intencyjny z norweską spółką Horisont Energi, dotyczący potencjalnej współpracy przy projekcie magazynowania CO2 na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Jak przekazał podczas uroczystości prezes Orlenu Daniel Obajtek, umowa ma być podpisana w październiku, a wartość inwestycji szacowana jest na 1 mld dol., czyli ponad 4 mld zł.

Polski koncern chce magazynować CO2 w Polsce, m.in. pod dnem Morza Bałtyckiego, najpierw jednak nauczy się tej technologii we współpracy z Norwegami na Morzu Barentsa.

Orlen wchodzi w zupełnie nowy biznes zarządzania przemysłowymi emisjami CO2. Chodzi o sekwestrację, czyli magazynowanie dwutlenku węgla w głębokich formacjach geologicznych, co stanowi rozwiązanie problemu redukcji emisji nie tylko dla samego Orlenu, ale może również być usługą, zwłaszcza dla wysokoemisyjnych branż, takich jak przemysł cementowy, hutniczy czy nawozowy.

Magazynowanie CO2 pozwoli emisyjnym branżom ograniczyć wysokie koszty związane z emisjami

Wysokoemisyjne branże nie są w stanie wyeliminować emisji CO2 ze swoich biznesów, co wiąże się z wysokimi kosztami nabywania praw do emisji. Rozwiązaniem tego problemu jest wychwytywanie i składowanie powstającego w procesach produkcyjnych CO2. O ile technologia wychwytywania nie stanowi obecnie problemu, to składowanie szkodliwego gazu wciąż jest barierą.

Dlatego Orlen chce zaoferować tego typu usługi, związane z odbiorem i zarządzaniem przemysłowymi emisjami dwutlenku węgla. Zgodnie z planem koncernu, CO2 ma być magazynowane pod dnem Morza Bałtyckiego. Jednak najpierw polska firma zbierze doświadczenia u wybrzeży Norwegii. Kraj ten jest jednym z liderów w rozwoju technologii wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla.

W tym celu polski koncern podpisał list intencyjny z norweską spółką Horisont Energi, właścicielem koncesji na złożu Polaris, na którym wykonano już odwiert potwierdzający możliwość bezpiecznego zatłaczania CO2.

- Dziś trzeba wchodzić w kolejne etapy biznesu i wykorzystywać te aktywa, które posiadamy. To jest inwestycja do 1 mld dol., czyli ponad 4 mld zł, która powoli nam obniżyć koszty wydobycia, spełnić regulacyjność w Norwegii i przeznaczyć większy kapitał na inwestycje w Norwegii - mówił podczas uroczystości podpisania listu intencyjnego Daniel Obajtek, prezes Orlenu.

Zgodnie z porozumieniem, do 50 proc. udziałów w koncesji i statut operatora złoża Polaris uzyska PGNiG Upstream Norway, norweska spółka grupy Orlen.

Norweskie doświadczenia pozwolą Orlenowi rozwinąć biznes zarządzania emisjami także w Polsce

Orlen w swojej zaktualizowanej strategii zakłada, że do 2030 r. będzie miał możliwość magazynowania lub zagospodarowania 3 mln ton CO2 rocznie. Realizacja tego celu pozwoli przede wszystkim na zmniejszenie własnych emisji z działalności rafineryjnej, petrochemicznej i wydobywczej, ale także zaoferowania usług zarządzania CO2 dla firm przemysłowych z branż emisyjnych.

- Doświadczenia, które chcemy zebrać u wybrzeży Norwegii będziemy wykorzystywać także w Polsce - dodał Daniel Obajtek.

Pojemność złoża Polaris, którego udziałowcem ma zostać PGNiG Upstream Norway z grupy Orlen, jest szacowana łącznie na ok. 100 mln ton CO2, co umożliwia prowadzenie działalności magazynowej przez 12-25 lat. PGNiG Upstream przeprowadziła już analizy techniczno-ekonomiczne projektu Polaris i przygotowuje się do rozpoczęcia jego szczegółowego badania (z ang. due diligence).

Harmonogram ewentualnej inwestycji zakłada wybór koncepcji zagospodarowania w 2024 r. oraz rozpoczęcie zatłaczania CO2 na przełomie 2028 i 2029 r.

Pierwszy klient dla norweskiego projektu już jest. Będą kolejni

Horisont Energi, który ma zostać partnerem Orlenu w projekcie Polaris, chce uruchomić na północy Norwegii zakłady produkujące amoniak z wykorzystaniem wodoru wytwarzanego z gazu ziemnego. W procesie tym powstają znaczne ilości dwutlenku węgla, które Horisont Energi planuje magazynować, aby ograniczyć emisje.

Dzięki temu projekt zatłaczania CO2 do złoża Polaris, do którego przystępuje Orlen, będzie miał zapewniony popyt na oferowaną usługę. Pozostała część pojemności złoża będzie udostępniona podmiotom zewnętrznym. Ze względów logistycznych, będą to przede wszystkim firmy działające w Norwegii.

Orlen nowym biznesem umacnia swoją pozycję w Norwegii

Norwegia już od prawe 30 lat rozwija technologie wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla. Już w 1996 r. zagospodarowano do tego celu złoże Sleipner. Obecnie zatłaczanie CO2 do podmorskich formacji geologicznych prowadzone jest także na złożu Snohvit. To jedyne działające obecnie projekty tego typu w Europie. Polaris, do którego planuje dołączyć Orlen, będzie kolejnym.

- Połączenie sił z grupą Orlen to kamień milowy w obszarze redukcji emisji i budowy fundamentów branży magazynowania dwutlenku węgla - mówil Gabriel Clemens, przewodniczący Rady Dyrektorów Horisont Energi, prezes E.ON Green Gaz, zwracając uwagę, że Orlen ma doświadczenie w operowaniu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Orlen, po przejęciu Lotosu i PGNiG, jest dziś jednym z najważniejszych graczy w tym rejonie. Po integracji aktywów wydobywczych pod skrzydłami PGNiG Upstream Norway znalazło się 18 eksploatowanych złóż i 91 koncesji poszukiwawczych. Łączne zasoby ropy i gazu, którymi dysponuje koncern to 347 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, a wydobycie wynosi ponad 88 tys. baryłek dziennie. To daje Orlenowi w obu kategoriach miejsce w pierwszej dziesiątce wszystkich firm działających na Norweskim Szelfie.

W ubiegłym roku łączne wydobycie gazu ziemnego grupy Orlen na Norweskim Szelfie Kontynentalnym sięgnęło ok. 3,5 mld m sześc. gazu. Do końca 2030 roku koncern chce zwiększyć produkcję gazu ze swoich norweskich złóż do ok. 6 mld m sześc. rocznie.