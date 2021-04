Orlen wchodzi z wodorem do Piły i Bielska-Białej

PKN Orlen podpisał list intencyjny o współpracy na rzecz rozwoju transportu publicznego opartego o napędy wodorowe z Piłą i tamtejszym Miejskim Zakładem Komunikacji oraz z Miejskim Zakładem Komunikacyjnym w Bielsku-Białej. Efektem ma być m.in. stworzenie infrastruktury tankowania wodoru.

Informując o zawartych porozumieniach, PKN Orlen podkreślił, że "rozwój przyjaznych środowisku technologii wodorowych wpisuje się w strategię Orlen2030, zakładającą wzrost znaczenia paliw alternatywnych".

"PKN Orlen podpisał list intencyjny o współpracy na rzecz rozwoju zeroemisyjnego transportu publicznego opartego o napędy wodorowe z gminą Piła i Miejskim Zakładem Komunikacji w Pile, a także z Miejskim Zakładem Komunikacyjnym w Bielsku-Białej" - oznajmił w piątkowym komunikacie koncern. Wyjaśnił jednocześnie, iż "efektem działań prowadzonych w ramach tych porozumień ma być m.in. stworzenie infrastruktury tankowania wodoru, przeznaczonej dla pojazdów komunikacji miejskiej".

"Zdajemy sobie sprawę z dynamicznych zmian zachodzących na rynku paliw. Traktujemy je jako wyzwania, ale też szanse, które w pełni zamierzamy wykorzystać" - podkreślił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w informacji koncernu. Przypomniał, że w swej strategii do 2030 r. Grupa Orlen kładzie duży nacisk na rozwój paliw alternatywnych, ponieważ jest to przyszłość motoryzacji.

"W perspektywie najbliższej dekady chcemy zbudować pozycję regionalnego lidera technologii wodorowych, osiągając wymierne korzyści biznesowe" - oświadczył prezes PKN Orlen. Obajtek zwrócił przy tym uwagę, że wymiana informacji z partnerami projektu pozwala koncernowi lepiej poznać stojące przed nim wyzwania technologiczne.

Według PKN Orlen, list intencyjny podpisany z gminą Piła i Miejskim Zakładem Komunikacji w Pile zakłada wspólne działania związane z rozwojem ekologicznego transportu publicznego opartego o napędy wodorowe w subregionie pilskim, a współpraca w podobnym zakresie planowana jest także z Miejskim Zakładem Komunikacyjnym w Bielsku-Białej.

Jak wspomniał koncern, porozumienia takie zawarł on wcześniej z innymi samorządami i miejskimi spółkami, w tym z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, Krakowskim Holdingiem Komunalnym i MPK w Krakowie, z miastami Płock i Włocławek, a także z miejskimi spółkami komunikacji publicznej w Poznaniu, Łodzi i Olsztynie, będącymi - jak podkreślono w komunikacie - "potencjalnymi odbiorcami wodoru".

PKN Orlen zaznaczył, iż aktualnie jest on w trakcie wyboru wykonawcy hubu wodorowego we Włocławku, który na początku będzie produkował ok. 170 kg, a docelowo będzie mógł wytwarzać do 600 kg na godzinę wodoru o jakości automotive. "W ramach inwestycji powstanie instalacja produkująca wodór w jakości paliwa transportowego, infrastruktura logistyczna i dystrybucyjna wodoru" - przekazano w informacji. Koncern wyjaśnił, że "paliwo, na pierwszym etapie dystrybucji, będzie przeznaczone przede wszystkim dla transportu publicznego i towarowego".

PKN Orlen przypomniał również, że rozwija technologie wodorowe w biorafinerii Orlen Południe w Trzebini. "Zgodnie z planem, produkcja wodoru w jakości paliwa transportowego ma rozpocząć się jeszcze w tym roku" - podał koncern.

W komunikacie podkreślono, że PKN Orlen posiada dwa punkty ładowania dla pojazdów zasilanych wodorem na swoich niemieckich stacjach paliw sieci "star - Grupa Orlen", a wkrótce podobnymi trzema punktami będzie dysponował także na czeskich stacjach "Benzina - Grupa ORLEN", w Pradze, w Litvinowie i w Brnie, gdzie trwa już ich budowa. "Ponadto w planach jest powstanie kolejnych stacji wodorowych w Czechach - w Pilźnie i w Pradze, na autostradzie D10" - zapowiedział koncern.

Według PKN Orlen, pod koniec ubiegłego roku na świecie działały 432 stacje tankowania wodoru, z których 330 jest ogólnodostępnych.