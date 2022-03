Orlen wciąż obserwuje zwiększone zapotrzebowanie na paliwa

Po skokowym wzroście sprzedaży paliw w pierwszym dniu konfliktu zbrojnego na Ukrainie, płocki koncern nadal obserwuje zwiększone zapotrzebowanie, ale sytuacja na stacjach jest ustabilizowana - poinformował 3 marca PKN Orlen.

"Jesteśmy przygotowani na to, by każdy mógł kupić paliwo na stacjach Orlen. Po skokowym wzroście sprzedaży paliw w pierwszym dniu konfliktu na Ukrainie, obecnie nadal obserwujemy zwiększone zapotrzebowanie, ale sytuacja na naszych stacjach jest ustabilizowana. W Grupie Orlen zabezpieczone są także wszystkie procesy logistyczne związane z dostawą paliw" - podkreślił płocki koncern w odpowiedzi na pytania.

Jednocześnie - zauważył - sytuacja na Ukrainie nie pozostaje bez wpływu na rynki ropy i paliw. "W wyniku wojny baryłka ropy zdrożała, a jej cena obecnie osiąga poziom ponad 100 dolarów, osłabił się także znacząco złoty w stosunku do dolara. W obecnej sytuacji trudno jest więc odpowiedzialnie prognozować w perspektywie długoterminowej, jak będą kształtować się ceny ropy i paliw - stwierdziła spółka w odpowiedzi.

Podkreśliła jednak, że "dzięki m.in. obniżeniu przez rząd stawki VAT na paliwa oraz inwestycjom, które PKN Orlen konsekwentnie realizuje już od czterech lat, dzisiaj w Polsce mamy najtańszą benzynę i olej napędowy w całej Unii Europejskiej".

W odpowiedzi na pytanie o to, czy współpraca z PERN (operatorem rurociągów i baz paliwowych i terminali przeładunkowych - red.) przebiega bez zakłóceń, PKN Orlen przypomniał, że ma zabezpieczone dostawy ropy naftowej do swych rafinerii w Polsce, Czechach i na Litwie i zaopatrzenie w surowiec "odbywa się na bieżąco".

"To efekt konsekwentnej, prowadzonej od czterech lat dywersyfikacji dostaw ropy naftowej, a co za tym idzie, wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego nie tylko w Polsce, ale i w całym regionie. Jeszcze w 2013 r. aż 98 proc. surowca przerabianego w Płocku to była ropa REBCO, czyli ze wschodu. Z kolei obecnie ten gatunek jest przerabiany w zaledwie ok. 50 proc., reszta pochodzi m.in. z Arabii Saudyjskiej, USA czy Afryki Zachodniej" - zaznaczył Orlen.