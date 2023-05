Orlen wciąż w grze o rafinerię Schwedt. Przeszkadza jednak polityka

Niemcy niepokoją się o los rafinerii w Schwedt. Plany zakładają zieloną transformację zakładu i uniezależnienie od niepewnych dostaw ropy. Do tego czasu jednak musi znaleźć się kupiec, który przejmie udziały Rosnieftu. Orlen wciąż jest w grze.

Do września musi zapaść decyzja ws. nowego inwestora dla niemieckiej rafinerii w Schwedt, który zastąpi Rosnieft.

Na liście potencjalnych kupców rosyjskich udziałów mocną pozycję ma Orlen. Tu jednak w drogę wchodzi polityka, której boją się Niemcy.

Docelowo planem ratunkowym dla rafinerii Schwedt ma być inwestycja w zielony wodór. Powstaje studium wykonalności inwestycji, która ma być realizowana z firmą Enertrag.

Rafineria PCK w Schwedt to czwarty największy tego typu zakład w Niemczech i najważniejszy dostawca produktów ropopochodnych, takich jak benzyna i olej napędowy, w regionie stołecznym Berlina i Brandenburgii. Po wprowadzeniu embarga na rosyjską ropę nad zakładem, który do wybuchu wojny w prawie 100-procentach zaopatrywany był w surowiec bezpośrednio z Rosji rurociągiem Przyjaźń, zawisły ciężkie chmury.

Niemcy muszą się pozbyć Rosjan z akcjonariatu rafinerii Schwedt

Większościowym właścicielem PCK Schwedt wciąż jest Rosneft Deutschland, spółka zależna rosyjskiej grupy Rosnieft, jednak akcje te są obecnie pod zarządem powierniczym rządu niemieckiego, co potwierdził niedawny wyrok niemieckiego sądu.

Jak informuje niemiecka edycja serwisu businessinsider, niemiecka administracja powiernicza rosyjskich akcji wygasa we wrześniu i nie może zostać ponownie przedłużona. To zonacza, że jeśli rząd federalny nie chce Rosjan w tak ważnej dla bezpieczeństwa energetycznego infrastrukturze, musi szybko znaleźć nowego udziałowca rafinerii, który przejmie rosyjskie udziały.

Wielu jest chętnych na przejęcie udziałów Rosnieftu w Schwedt

Jak informował portal WNP.PL, niemiecki rząd nie powinien mieć problemu ze znalezieniem kupca na te udziały. Wśród kandydatów do objęcia większościowego pakietu akcji wymienia się takie firmy jak niemiecki koncern energetyczny Enertrag, który chciałby przekształcić Schwedt w „zieloną rafinerię” opartą na wodorze. Chętny ma być także producent biopaliw Verbio z Lipska, który od 2004 roku prowadzi zakład na terenie rafinerii w Schwedt oraz austriacka grupa Alcmene, która próbowała już wcześniej przejąć udziały koncernu Shell. Na liście potencjalnych zainteresowanych firm pojawia się także od miesięcy Orlen.

Na razie niemieckie władze zabezpieczyły od strony prawnej możliwość sprzedaży posiadanych przez Rosnieft udziałów w rafinerii w Schwedt. Jak informuje businessinsider.de, Bundestag zatwierdził przepisy, które ułatwiłyby rządowi federalnemu sprzedaż akcji.

Trwają także działania, by zapewnić odpowiednie dostawy surowca. Zakład, po wprowadzeniu embarga na rosyjską ropę, skazany jest na dostawy drogą morską z naftoportów w Rostoku i Gdańsku. Sprowadza także ropę z Kazachstanu.

Wciąż są to jednak niewystarczające ilości surowca, by pokryć w pełni zapotrzebowanie rafinerii, przez co konieczne było obniżenie jego zdolności produkcyjnych do 50-60 proc. w ostatnich miesiącach.

Jak przekazał agencji Reuters premier kraju związkowego Brandenburgia, w którym leży Schwedt, dzięki dostawom z Polski i Kazachstanu sytuacja w zakładzie stabilizuje się.

- Istnieje uzasadniona nadzieja, że osiągniemy zdolność produkcyjną do 70 proc. – powiedział premier Dietmar Woidke po spotkaniu grupy zadaniowej PCK Schwedt, nie podając dokładnych ram czasowych.

Ograniczone wykorzystanie mocy produkcyjnych, jak i niepewność odnośnie spraw zaopatrzeniowych, jak i właścicielskich, budzi ogromne obawy w lokalnej społeczności. Rafineria to jeden z najważniejszych pracodawców w regionie.

Cytowany przez Reutersa szef PCK Schwedt Ralf Schairer informował, że toczą się polsko-niemieckie rozmowy na temat zwiększenia dostaw ropy z Gdańska. W okolicach czerwca do Niemiec mają popłynąć dodatkowe dostawy z tego kierunku. Na czerwiec i kolejne miesiące planowane są także dodatkowe dostawy 20 tys. i 50 tys. ton z Kazachstanu. Ponadto rafineria zamierza również zmodernizować rurociąg z północnego portu w Rostoku, zwiększając jego przepustowość do 9 mln ton ropy rocznie z obecnych 6 mln.

Polityka odgrywa dużą rolę w polsko-niemieckich rozmowach o dostawach ropy

Niemieckie media konsekwentnie zwracają uwagę na aspekt polityczny polsko-niemieckich rozmów. Wejście Orlenu do akcjonariatu rafinerii Schwedt gwarantowałoby stabilne dostawy ropy i bezsprzeczne pozostaje ekonomicznie uzasadnione, jednak Niemcy obawiają się wpływów polityki na całą transakcję. Internetowe wydanie regionalnego dziennika Maerkische Oderzeitung przestrzegał, że ta sprawa może być wykorzystana w trwającej już w najlepsze w Polsce kampanii wyborczej.

Docelowo wodór ma być ratunkiem dla rafinerii w Schwedt

Władze rafinerii tymczasem pracują nad długofalową strategią dla zakładu, która pozwoli uniezależnić się od ropy w ogóle. Jak informuje regionalna stacja NDR, obecnie powstaje studium wykonalności dla inwestycji w zielony wodór. Plan opracowywany jest we współpracy z niemiecką firmą Enertrag, która specjalizuje się w budowie i eksploatacji turbin wiatrowych, ale także w projektach wodorowych.

Pierwszy wodór z instalacji w Schwedt ma pojawić się już za dwa lata. Planowana jest instalacja elektrolizera zasilanego energią wiatrową o mocy 32 MW, ale docelowo moc elektrolizerów ma wzrosnąć do nawet 100 MW.