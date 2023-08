Jak informuje Orlen, trwa największa operacja logistyczna w historii Litwy. Koncern już od kilkunastu dni przewozi ładunek o masie 2200 ton z Kłajpedy do rafinerii w Możejkach.







To ogromny reaktor do instalacji pogłębionego przerobu ropy, który dopłynął do Kłajpedy 3 sierpnia. Został zaprojektowany we Włoszech i ma być kluczowym elementem instalacji hydrokrakingu, który jest procesem technologicznym przerobu ciężkich frakcji ropy, przy użyciu wodoru.