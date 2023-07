Orlen właśnie wszedł na wymagający rynek i przejął znaną markę

Państwowy koncern multienergetyczny zapowiedział dziś przejęcie 266 stacji austriackiego Turmöl. W rozmowie z WNP.PL prezes Orlenu Daniel Obajtek zdradza szczegóły transakcji i zapowiada kolejne akwizycje.

Ile będzie kosztować przejęcie 266 stacji paliw Turmöl w Austrii?

- To są tajemnice spółki, my nigdy nie ujawniamy kwoty transakcji. Chcę tylko podkreślić, że nam się to opłaca. Nie podejmujemy działań, które nam się nie opłacają. Liczymy na synergie, które przez to uzyskujemy, zwłaszcza że inne rynki detaliczne mamy w pobliżu, tak samo rynek hurtowy i rafinerie w niedalekiej odległości.

To jest dla nas kolejny rynek, bo prócz Polski jesteśmy w Niemczech, na Litwie, na Słowacji – to też dla nas nowy rynek i niedługo będziemy mieć tam ponad 100 stacji. Jesteśmy również w Czechach, gdzie mamy ich ponad 500, na Węgrzech cały czas przejmujemy stacje.

Austria to wymagający rynek, ale ze swoim doświadczeniem w detalu jesteśmy do tej inwestycji przygotowani.

Firma Turmöl to trzecia co do wielkości firma na rynku austriackim, liczy 266 stacji. Jest to duża akwizycja, na dodatek firmy, która ma swoją markę. Marka ta istnieje wiele lat i rynek austriacki jest do niej bardzo przywiązany.

Orlen najpierw dostosuje austriackie stacje do swoich standardów, potem pomyśli o marce

Zostawicie państwo tę markę czy stacje zmienią nazwę na Orlen?

- W pierwszej kolejności zrobimy rebranding tam, gdzie zapowiadałem: w Niemczech, gdzie cały czas trwa, a także na Słowacji oraz w Czechach i na Węgrzech. Tak wygląda kolejność, natomiast potem, gdy już ten proces się zakończy, będziemy myśleć o tym, co dalej z tym rynkiem.

Najpierw będziemy standaryzować austriackie stacje do naszych, a rebranding jest formalnością, która trwa bardzo krótko.

A kiedy realnie jesteście w stanie wejść do Austrii?

- To kwestia decyzji Komisji Europejskiej, ale nie spodziewamy się, że będzie ona odwlekana i że będzie jakaś druga faza – z jednej prostej przyczyny – tam nie ma koncentracji. Nie posiadamy tam żadnych stacji. Gdybyśmy posiadali, to wówczas robi się pełną analizę rynku w danym państwie, bierze się pod uwagę mikrorynki, czy nie ma za dużej koncentracji. W Austrii takiej sytuacji nie ma, dlatego uważamy, że decyzja Komisji będzie szybka i pozytywna. To jest jedyny z warunków do przejęcia.

Prócz rynku detalicznego Orlen przejął też 14 proc. austriackiego paliwowego rynku hurtowego

A skąd będzie płynąć paliwo na te stacje?

- Mamy źródło zaopatrzenia tych stacji, bo również kupiliśmy tam 14 proc. rynku hurtowego. Dokonaliśmy zakupu firmy, nie tylko stacji. Działalność Turmöla obejmuje i detal, i rynek hurtowy. Oczywiście istnieją tam pewne umowy, które będziemy respektować, ale w obecnej sytuacji nie mamy żadnych problemów z dostarczeniem produktów.

Jest także możliwość, że paliwo popłynie z naszych dwóch rafinerii w Czechach.

A może pan zdradzić szczegóły dotyczące kolejnych, planowanych akwizycji?

- Nie, nie mogę. Rozwijamy się organicznie, ale planujemy też kolejne akwizycje.