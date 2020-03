Orlen wybuduje w czeskim zakładzie Unipetrolu instalację pirolizy

Unipetrol z Grupy PKN Orlen wybuduje w czeskim zakładzie w Litvinovie instalację pirolizy do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych. W ciągu trzech lat planowane jest wprowadzenie technologii recyklingu do produkcji.

Orlen umacnia się w Czechach

- Badanie obejmuje również inne problemy, które należy rozwiązać. Obejmują one, na przykład, poprawę jakości płynnych i gazowych produktów pirolizy, przechowywanie ciekłej frakcji w celu uniknięcia ponownej polimeryzacji lub jak skutecznie transportować ją na większe odległości. Będziemy jednak głównie testować różne rodzaje surowców, odpady z jednego rodzaju odpadów i mieszane rodzaje tworzyw. Chcemy dowiedzieć się, jaki wpływ mają podstawowe parametry tych materiałów na wydajność i jakość produktu końcowego. Będziemy również szukać bezpiecznego stosunku mieszania materiału pirolitycznego, którego jakość może być zmienna, w obecnym procesie produkcyjnym, aby ciągłość produkcji tworzyw nie została zakłócona - wyjaśnił Jiri Hajek, dyrektor Centrum Badań i Edukacji Unipetrol.Rezultatem projektu będzie kompleksowa technologia na skalę przemysłową oparta na pirolizie do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych i gum opon, których produkty będą przydatne w przemyśle petrochemicznym do produkcji podstawowych chemikaliów, takich jak etylen, propylen, butadien lub benzen. Procesy te są wykorzystywane do produkcji końcowych produktów petrochemicznych - polietylenu, polipropylenu, polistyrenu itp. W przemyśle rafineryjnym produkty pirolizy będą dodawane do istniejących przetworzonych surowców w celu zwiększenia produkcji paliw silnikowych, tj. benzyny czyoleju napędowego.To kolejny projekt polskiego koncernu na rynku południowych sąsiadów. Pod koniec ubiegłego roku Unipetrol, czeska spółka z grupy kapitałowej PKN Orlen wraz z 17 innymi dużymi podmiotami (m.in. firmami i instytucjami badawczymi), podpisały memorandum o partnerstwie i współpracy związanymi z rozwojem kompleksowego wykorzystania wodoru jako źródła czystej energii w północno-zachodnich Czechach.Czytaj także: Unipetrol wchodzi w projekty oparte na wodorze Celem tej współpracy jest przygotowanie i realizacja działań na rzecz kompleksowego wykorzystania przez wszystkich wodoru powstającego podczas procesów technologicznych lokalnych firm. Wodór ma być przetwarzany, dystrybuowany i szeroko stosowany na przykład w celu rozwoju transportu bezemisyjnego w regionie usteckim. Właśnie dzięki zaawansowanej technologii wytwarzania, dystrybucji i wykorzystania wodoru projekt ten jest wyjątkowy w Czechach.PKN Orlen chce w ciągu dwóch, trzech lat zwiększyć także udział w czeskim rynku detalicznym paliw do 30 proc. z ponad 23 proc. Na rynku południowych sąsiadów sprzedaje paliwa pod marką Benzina.- W Czechach mniej skupiamy się na zakupie nowych stacji, a bardziej na rozszerzaniu istniejącej oferty produktów - zapowiadał prezes Unipetrolu Tomasz Wiatrak.W Czechach Unipetrol ma obecnie ponad 400 stacji paliw i sukcesywnie powiększa swoją obecność w tym segmencie. Tylko w 2018 roku spółka wydała na inwestycje w sieć detaliczną około 1 mld koron czeskich (CZK). Rynek detaliczny w Czechach w latach 2014-2019 rósł średniorocznie o 4 proc., a marka Unipetrolu, Benzina, zwiększała w tym okresie przychody o 11 proc.W zeszłym roku Unipetrol sprzedał na rynku czeskim 6,3 mln ton wyrobów rafineryjnych i 1,9 mln ton wyrobów petrochemicznych. Przychody spółki w 2018 roku wyniosły 130,8 mld CZK, zysk netto 9 mld CZK, a łączne inwestycje sięgnęły 7,9 mld CZK.PKN Orlen chce ponadto przeprowadzić w ciągu trzech lat rebranding tak, by wszystkie stacje paliw w Czechach, a także na Słowacji i w Niemczech, działały pod jedną marką.Również pod koniec 2019 r. Orlen Serwis z grupy kapitałowej PKN Orlen utworzył w Czechach spółkę zależną - Orlen Service Ceska Republika z siedzibą w Litvinowie. Jej celem jest rozwój działalności na rynku czeskim oraz zacieśnienie współpracy z takimi podmiotami jak Unipetrol Litvinov i Spolana Neratovice.Czytaj także: Orlen umacnia się w Czechach Utworzenie spółki zależnej w Czechach ma przełożyć się na stworzenie kolejnego scentralizowanego ośrodka zagranicznego w ramach Grupy Orlen o wysokich, specjalistycznych kompetencjach technicznych.- Funkcjonowanie czeskiej spółki zależnej ma przyczynić się do usprawnienia procesu zarządzania obszarem remontów w ramach Grupy Orlen. Będzie też okazją do transferu specjalistycznej wiedzy i doświadczeń - tak zapowiadał wówczas Orlen Serwis.Spółka podkreśla przy tym, że większa skala działalności ułatwi wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i innowacji. Ma także umożliwić „lepsze dopasowanie usług do potrzeb klientów z Grupy Orlen”.Unipetrol jest spółką w 100 proc. zależną od PKN Orlen. Zarządza dwiema czeskimi rafineriami w Litvinovie i Kralupach.