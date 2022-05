Orlen za 760 mln zł wybuduje nową wytwórnię tlenu i azotu

PKN Orlen poinformował we wtorek, że zarząd spółki wyraził zgodę na inwestycję w postaci budowy nowej wytwórni tlenu i azotu na terenie płockiej rafinerii. Inwestycja jest szacowana na 760 mln zł, wykonawcą będzie niemiecka firma Linde.

Jak podał PKN Orlen w komunikacie, nowa wytwórnia będzie produkować 38,5 tys. m sześc. tlenu na godzinę oraz 75 tys. m sześc. azotu na godzinę. Gazy mają być wykorzystywane przez powstający kompleks Olefiny III i inne instalacje w Płocku. Zakończenie inwestycji jest planowane na początek 2025 r. - zaznaczył Orlen.

Jak podała spółka, zarząd PKN Orlen wyraził zgodę na realizację tej inwestycji 12 kwietnia br., a Rada Nadzorcza wyraziła swoją zgodę 20 kwietnia 2022 r.

PKN Orlen podkreślił, że dzięki zgodzie rady nadzorczej możliwe będzie podpisanie umowy na budowę nowej jednostki Wytwórni Tlenu i Azotu III z firmą Linde GmbH w formule EPC, po wynegocjowaniu wszystkich warunków umownych.

Większa oferta gazów ciekłych

W wyniku realizacji inwestycji zostanie poszerzony portfel oferowanych produktów o wysokomarżowe gazy ciekłe oraz osiągnięte zostaną oszczędności z tytułu poprawy efektywności operacyjnej i procesowej - zaznaczyła spółka.

PKN Orlen to największa polska firma, działająca w sektorze rafineryjnym, petrochemicznym i energetycznym. Największym pojedynczym udziałowcem jest Skarb Państwa, który ma 27,52 proc. akcji. Kapitalizacja to obecnie ok. 32 mld zł. PKN Orlen ma sześć rafinerii - w Polsce, Czechach i na Litwie; rocznie przerabia 29,5 mln ton ropy naftowej. Ma też największą liczbę stacji paliw w Polsce; posiada je także na kilku innych rynkach w Europie - m.in. w Czechach i na Słowacji.

Ponadto, koncern sprzedaje 40 produktów petrochemicznych do ponad 60 krajów. W ostatnich latach koncern przejął już kontrolowaną przez państwo energetyczną spółkę Energa, jest w trakcie przejmowania także kontrolowanego przez państwo Lotosu. W trzecim kwartale br. ma nastąpić fuzja z PGNiG.