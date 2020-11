PKN Orlen zakończył pierwszy etap budowy szpitala tymczasowego w Płocku (Mazowieckie). Na przyjęcie pacjentów z koronawirusem gotowych jest tam już 100 łóżek. Do końca listopada powstanie kolejnych 100 miejsc. Placówka ruszy 1 grudnia - poinformował prezes spółki Daniel Obajtek.

"Dotrzymujemy słowa. Dwanaście dni temu jeszcze tu nic nie było. W ciągu dwunastu dni powstał modułowy szpital. To jest najszybciej budowany szpital modułowy w Polsce" - powiedział prezes PKN Orlen podczas czwartkowej konferencji prasowej na terenie budowy szpitala tymczasowego w Płocku. Przypomniał, że spółka zadeklarowała wcześniej, iż do 20 listopada powstanie tam infrastruktura ze 100 łóżkami, a kolejne 100 miejsc zostanie przygotowanych do końca listopada.

"Te sto łóżek już jest. Następne sto łóżek będzie do końca miesiąca. I ten właśnie, wspaniały szpital będzie przekazany 1 grudnia szpitalowi wojewódzkiemu, tu w Płocku" - oświadczył Obajtek.

Prezes PKN Orlen dodał, iż trwa wciąż rekrutacja pracowników do płockiego szpitala tymczasowego. "Zgłosiło się do procesu rekrutacji około 500 osób. Czyli już jest zrekrutowany cały personel obsługujący tak naprawdę szpital, personel ratowniczy, ale również cały czas trwa rekrutacja personelu medycznego. Większa część tego personelu już jest. Pozyskujemy też pozostały personel medyczny" - podkreślił. "Nie ma żadnego zagrożenia by ten szpital nie ruszył 1 grudnia" - zapewnił Obajtek.

W Płocku znajduje się siedziba i główny zakład produkcyjny PKN Orlen. Wybudowanie szpitala tymczasowego w Płocku spóła zapowiedziała pod koniec października. Przekazała wówczas, że podobny obiekt powstanie także w Ostrołęce, przy czym w tym przypadku w przedsięwzięcie zaangażowana będzie bezpośrednio Energa, podmiot Grupy Orlen.

Wkrótce po ogłoszeniu budowy szpitala tymczasowego w Płocku PKN Orlen informował, że powstanie on na terenie jego Centrum Badawczo-Rozwojowego i posiadał będzie docelowo 200 łóżek. W ramach przygotowań do utworzenia placówki 5 listopada spółka rozpoczęła rekrutację pracowników, w tym lekarzy, pielęgniarek i personelu pomocniczego. Kilka dni później na teren budowy dostarczono pierwsze ze 194 kontenerów, które zamówiono dla powstającego tymczasowego szpitala.

10 listopada PKN Orlen podpisał porozumienie z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym (WSzZ) w Płocku w sprawie zatrudnienia personelu medycznego w tamtejszej tymczasowej placówce. Zgodnie z tą umową, WSzZ został pracodawcą dla tamtejszej kadry.