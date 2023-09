Orlen zapewnia, że na bieżąco dostarcza zakontraktowane ilości paliw

Orlen Paliwa w pełni wywiązuje się ze wszystkich kontraktów i na bieżąco dostarcza zakontraktowane ilości paliw - poinformował prezes spółki Janusz Kogut. Klienci hurtowi i detaliczni nie mają żadnych powodów do niepokoju - zapewnił.

Orlen: mamy wystarczającą ilość paliwa by zabezpieczyć dostawy kontraktowe

Jak poinformował w piątek Orlen, koncern wywiązuje się ze wszystkich kontraktów zawartych z odbiorcami hurtowymi, a dostawy benzyny i oleju napędowego do wszystkich naszych klientów zewnętrznych oraz na stacje paliw Orlen przebiegają bez zakłóceń. Koncern podkreślił, że monitoruje rynek i analizuje działania, które mogłyby stabilizować rynek w przypadku, gdyby pozostałe firmy działające na rynku hurtowym nie zapewniały odpowiedniej podaży paliw.

"Koncern w pełni wywiązuje się ze swoich zobowiązań kontraktowych i na bieżąco dostarcza paliwa. Nasza produkcja w Płocku i Gdańsku, którą uzupełniamy paliwem sprowadzanym z zagranicy, jest wystarczająca, żeby zapewnić naszym odbiorcom taką ilość paliwa, jaka wynika z kontraktów" - podkreślił Kogut. Jak wyjaśnił, dotyczy to zarówno firm zaopatrujących się w Orlen SA, jak i w Orlen Paliwa.

Kogut przypomniał, że na polskim rynku paliw udział Grupy Orlen, obejmujący detal i hurt, to ok. 65 proc. "Reszta polskiego rynku jest uzupełniana importem i obsługiwana również przez niezależne firmy, podmioty całkowicie spoza grupy Orlen. Trudno nam więc odnosić się do ich działań czy polityk cenowych. Oczywiście na bieżąco monitorujemy rynek i analizujemy działania, które mogłyby stabilizować rynek w przypadku, gdyby pozostałe firmy działające na rynku hurtowym nie zapewniały odpowiedniej podaży paliw" - zapewnił prezes Orlen Paliwa. "Działamy tak, aby dostawy paliw do klientów hurtowych oraz na stacje paliw były nieprzerwane i pokrywały zapotrzebowanie na rynku" - dodał Janusz Kogut.

Coraz więcej klientów hurtowych chce kupować paliwa z Orlenu

Według niego, spółka w ostatnim czasie ma więcej zapytań o możliwość sprzedaży paliwa od firm, które do tej pory nie były jej klientami hurtowymi lub kupowały tylko niewielkie ilości, i chcą teraz znacznie zwiększyć zakupy w Orlen Paliwa.

"Każde takie zgłoszenie analizujemy bardzo dokładnie i sprawdzamy możliwość jego realizacji. Priorytetem jest dla nas stabilność na całym rynku paliw w Polsce, a także wywiązywanie się z umów kontraktowych z naszymi stałymi partnerami" - podkreślił prezes.

Orlen z kolei, w przesłanej informacji, przypomniał, że koncern nie jest jedynym importerem paliw, i "nie odnosi się do działań pozostałych uczestników rynku, pośredników i importerów, wykonywanych przez nich umów i stosowanych polityk cenowych".