Orlen zapłacił 210 mln zł za Polska Press. Przejął też dług wydawcy

PKN Orlen ujawnił, ile zapłacił za medialną grupę Polska Press. Jak wynika ze sprawozdania finansowego koncernu, cena nabycia wydawcy 20 dzienników regionalnych, 120 tygodników lokalnych i około 500 witryn online wyniosła 210 mln zł, czyli prawie dwa razy więcej niż wcześniej spekulowano.

Orlen obiecuje związkowcom: zwolnień nie będzie

Czytaj więcej: UOKiK: Analizujemy dalsze kroki ws. przejęcia Polska Press przez PKN Orlen Niezależnie do tej prawnych zawirowań Orlen rozpoczął rozmowy ze związkami w Polska Press. 15 kwietnia koncern informował o spotkaniu Daniela Obajtka z przedstawicielami Komisji Międzyzwiązkowej Związków Zawodowych w grupie wydawniczej, które dotyczyło m.in. aktualnego stanu warunków pracy i płac w spółce Polska Press, konsekwencji wynikających z prowadzonych w ostatnich latach w spółce zwolnień pracowników, a także perspektyw rozwoju spółki.- Dzięki rozmowie przedstawicieli Komisji Międzyzwiązkowej z Polska Press uzyskaliśmy wiele informacji na temat prawdziwej sytuacji pracowników tej spółki: dziennikarzy, drukarzy, poligrafów, pracowników marketingu i biur reklamy. To, co usłyszeliśmy na temat warunków pracy, jest zdumiewające. Większość pracowników od 2008 roku nie miała podwyżek wynagrodzeń. W spółce nie istnieje przejrzysty system premiowania ani nagradzania szeregowych pracowników. Szkoda, że RPO - powołując się na wolność słowa, czy dostęp obywateli do informacji - nie zainteresował się, jak naprawdę wygląda sytuacja pracowników Polska Press – mówił Daniel Obajtek po spotkaniu.Wcześniej, podczas wspomnianego spotkania podkreślił, że nie są planowane zwolnienia wśród pracowników Polska Press, a Orlen, jako właściciel będzie przestrzegał zasad wynikających z prawa prasowego i nie zamierza ingerować w treści dziennikarskie publikowane w tytułach wydawanych przez Polska Press.Jak wynika z informacji Orlenu, docelowo standard świadczeń socjalnych i pozapłacowych w spółce Polska Press ma zostać zrównany z poziomem w Grupie Orlen. Jednym z elementów tego będą rozmowy o przyjęciu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.- Spotkanie z prezesem Danielem Obajtkiem oraz przedstawicielami PKN Orlen traktujemy jako przełom. Rozmawialiśmy w sprawach typowo pracowniczych, ale również o tak istotnym fakcie, jak choćby zatracanie tożsamości lokalnej przez poszczególne redakcje od czasu włączenia wojewódzkich oddziałów do warszawskich struktur w roku 2007. Komisja liczy na dalsze merytoryczne kontakty z nowym właścicielem. Wierzymy, że teraz będzie inaczej niż wcześniej. Poprzedni właściciel nie był zainteresowany sytuacją pracowników - podkreśla Dariusz Śmigielski, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Związków Zawodowych Polska Press.Strony rozmów uzgodniły, że Komisja Międzyzakładowa Polska Press będzie na bieżąco informowana o planowanych projektach istotnych dla działania spółki, zmianach dotyczących warunków pracy oraz płacy. Partner społeczny będzie miał prawo opiniowania takich działań, a w przypadkach, w których to możliwe - możliwość udziału w zespołach roboczych je przygotowujących.