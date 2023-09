Orlen zapłacił więcej podatków w Norwegii niż w Polsce

Orlen zapłacił w 2022 roku więcej podatków w Norwegii niż w Polsce – zauważa w piątek money.pl. Polski koncern wskazuje na różną wysokość stawek podatkowych w obu krajach oraz różną wielkość wydobycia.

Jak zauważa money.pl, w skonsolidowanym sprawozdaniu płatności za 2022 rok Orlen stwierdza, że grupa odprowadziła do norweskiego urzędu skarbowego ponad 2 mld zł podatku z tytułu wydobycia ropy i gazu w Norwegii.

Orlen zapłacił w Norwegii o 1,1 mld zł podatków niż w Polsce

Podatek od wydobycia (głównie gazu) Orlen zapłacił również w Polsce. Tyle że wyniósł on znacznie mniej, bo nieco ponad 130 mln zł.

W odpowiedzi na zapytanie money.pl Orlen tłumaczy ten fakt różną wysokością stawek podatkowych w obu krajach oraz różnicach w wielkości wydobycia. W Norwegii Orlen musiał zapłacić podatek od wydobycia w wysokości 71,8 proc. Poza tym wydobycie Orlenu jest tam nieco wyższe niż w Polsce.

Oprócz podatku od wydobycia jest jeszcze CIT. Władze Orlenu podzieliły się z money.pl danymi dotyczącymi CIT-u za rok 2022. Jak podaje serwis, wynika z nich, że należny podatek dochodowy w Polsce wyniósł ok. 4,4 mld zł, a w Norwegii - 3,6 mld zł.

To oznacza, że grupa Orlenu zapłaciła w Norwegii za ubiegły rok łącznie 5,6 mld zł podatków (dochodowego i od wydobycia), czyli o 1,1 mld zł więcej niż wynosiły oba te podatki w Polsce - zauważa money.pl.

Według Orlenu "taki poziom podatku od PGNiG Upstream Norway, jak w 2022 r. miał charakter jednorazowy, na co wskazuje wyraźny spadek notowań gazu ziemnego w 2023 r.".

Orlen pręży muskuły w Norwegii. W planie nowe inwestycje

Orlen, po przejęciu PGNiG i Lotosu, jest jednym z największych graczy na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Plan polskiego koncernu zakłada dużo więcej. Jeszcze w tym roku spodziewać się można kolejnego przejęcia.

Posiadając 91 licencji poszukiwawczych, polska firma jest też piątym graczem pod względem liczby tych licencji w Norwegii. Jednak na tym plany koncernu się nie kończą. Do roku 2030 r. planuje zwiększyć własne wydobycie w Norwegii do 6 mld m3. To prawie dwa razy więcej niż wyniosło wydobycie w ubiegłym roku.