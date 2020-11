Orlen zapowiada długo wyczekiwaną strategię

Rynek z niecierpliwością wyczekuje strategii rozwoju PKN Orlen do 2030 roku, w której znaleźć ma się ścieżka realizacji celu, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w perspektywie roku 2050. Publikacja ma nastąpić wkrótce, tymczasem koncern już zapowiada, co w niej będzie najważniejsze.

Fundamentem transformacji energetycznej są nowoczesne technologie. To one będą jednym z kluczy do budowania nowej, zrównoważonej gospodarki. O tym, w jaki sposób chcemy wpisywać się w ten trend, opowiemy w publikowanej wkrótce długofalowej strategii rozwoju Grupy ORLEN

Chcemy by do 2050 @PKN_ORLEN osiągnął neutralność emisyjną. Składamy tę deklarację jako pierwszy koncern paliwowo-energetyczny w Europie Środkowej. Wraz z nią prezentujemy przełomowy dokument, opisujący nasz udział w globalnej transformacji energetycznej — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) September 9, 2020

Znaleźć się w niej mają, jak informował wówczas koncern, potencjalnie nowe obszary rozwoju PKN Orlen, a także wszystkie obecne segmenty biznesowe, które już dziś są elementem strategii, w tym budowa przewagi konkurencyjnej w oparciu o energetykę niskoemisyjną, m.in. rozwój morskich elektrowni wiatrowych czy dostosowywanie stacji Orlen do sprzedaży paliw alternatywnych.We wrześniu prezes PKN Orlen Daniel Obajtek ogłosił, że koncern do 2050 r. chce osiągnąć neutralność klimatyczną. Do 2030 r. Orlen zamierza zredukować emisje CO2 z aktywów rafineryjnych i petrochemicznych o 20 proc., a w sektorze wytwarzania energii - o 33 proc.Czytaj także: Orlen do 2050 r. ma osiągnąć neutralność emisyjną. Daniel Obajtek ujawnił plan W ciągu 10 lat koncern zamierza zrealizować ponad 60 projektów zwiększających efektywność energetyczną obecnie istniejących aktywów produkcyjnych. Jak szacuje koncern, inwestycje w redukcję oddziaływania na środowisko i nowe linie biznesowe w perspektywie 2030 r. mogą sięgnąć 25 mld zł.Prezes Obajtek zapowiedział m.in. że w celu sfinansowania nowych celów Orlen będzie emitował "zielone" obligacje, będzie też chciał sięgnąć po nowe fundusze z UE na transformację. Kondycja finansowa spółki jest dobra, jesteśmy doskonale przygotowani - zapewniał.Jak dodał, wszystkie te założenia znajdą się właśnie w nowej strategii spółki.