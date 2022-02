Orlen zaprzecza oskarżeniom o likwidowanie Lotosu

PKN Orlen zaprzecza oskarżeniom BCC o likwidowanie Lotosu i miejsc pracy. Uważa, że tworzenie multienergetycznego koncernu jest korzystne finansowo i ze względu na bezpieczeństwo energetyczne kraju. Business Centre Club poinformował dziś, że skierował wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o sprawdzenie warunków przejęcia Lotosu przez Orlen oraz planowanej sprzedaży części aktywów Lotosu.

Transakcja atrakcyjna i bezpieczna

Orlen nie zgadza się także z opinią, że aktywa Grupy Lotos zostały źle wycenione. Uzyskana w trakcie negocjacji cena ok. 4,9 mld zł, zdaniem Orlenu przewyższa bieżącą kapitalizację rynkową, która na koniec stycznia br. wynosiła 4,2 mld zł. „Odniesienie do kapitalizacji najlepiej odzwierciedla realność osiągniętych parametrów rynkowych na transakcji, stąd niezrozumiałe są tezy o zbyt niskiej wycenie aktywów w stosunku do ich wartości rynkowej” - czytamy w komunikacie.Według spółki nieprawdą jest, że pozbywa się najatrakcyjniejszych elementów biznesu. „Średnia marżowość nabywanych obiektów nie jest niższa niż średnia marżowość obiektów objętych środkami zaradczymi” – wyjaśnia Orlen i dodaje, że dzięki wymianie aktywów stanie się na węgierskim rynku czwartym koncernem pod względem liczby stacji i poszerzy sieć stacji na Słowacji o 41 nowych obiektów, umacniając swoją pozycję na tym rynku.Czytaj także: Prezes Orlenu: jeśli nie dojdzie do fuzji, to za parę lat nie będzie Lotosu Transakcja nie nadwyręży także bezpieczeństwa energetycznego kraju. „Zgodnie z danymi Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego obecnie na krajowym rynku działa około 7,8 tys. stacji benzynowych. W ramach transakcji MOL osiągnie udział w rynku na poziomie około 5 proc. i z tej perspektywy stawianie tez o zagrożeniu dla bezpieczeństwa energetycznego kraju jest nieuzasadnione” - napisano w komunikacie Orlenu. Spółka podkreśla, że MOL jest obecny na rynku detalicznej sprzedaży paliw w kilku krajach UE i jego działalność nie budzi tam żadnych kontrowersji.Orlen podkreśla też, że nie znika ani firma, ani jej miejsca pracy. „Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami nie są planowane zwolnienia grupowe. Intencją PKN Orlen jest zabezpieczenie pracowników spółek objętych środkami zaradczymi, tak aby jako specjaliści, pozostali w nowych strukturach wybranych partnerów. Takie gwarancje są przedmiotem umów z partnerami do środków zaradczych. Rozwój każdego z tych obszarów to przede wszystkim szansa dla pracowników, będących specjalistami w wymagających i niestandardowych dziedzinach” - czytamy w komunikacie.