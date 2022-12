Orlen zarabia krocie, choć skarży się na "znacznie gorsze warunki"

11,7 mld zł zysku operacyjnego EBITDA LIFO, w tym 3,1 mld zł ze zdarzeń jednorazowych – takie są m.in. wyniki PKN Orlen za trzeci kwartał tego roku. Komentują je eksperci finansowi w rozmowach z WNP.PL.

Orlen zanotował w trzecim kwartale 2022 roku wysokie zyski, choć koncern zastrzegł, że warunki rynkowe uległy w tym czasie znacznemu pogorszeniu.

- W ciągu roku sytuacja w bilansie Orlenu może się zmienić, bo aktywa Lotosu o wartości 3,6 mld zł spółka zobowiązała się sprzedać - przypomina przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu, Juliusz Bolek.

Jak z kolei twierdzi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński, wyniki nie do końca odzwierciedlają sytuację w firmach – mogły złożyć się na nie bowiem różne czynniki, także pozafinansowe.

Ekspert z KIG zaznacza, że wszelkie nadmiarowe zyski spółki powinny przeznaczyć na nowe inwestycje, rozwój lub zabezpieczenie na przyszłość.

Wojna i zwiększone zapotrzebowanie na produkty: trudno dziś dokładnie ocenić, która część rezultatów Orlenu to wynik dotychczasowej pracy, a która – szczęśliwego trafu. 11,7 mld zł zysku operacyjnego EBITDA LIFO PKN Orlen, w tym 3,1 mld zł ze zdarzeń jednorazowych w trzecim kwartale – oto pierwszy wynik koncernu po fuzji z Lotosem. Jak podał Orlen w komunikacie, oczyszczona EBITDA LIFO wyniosła 8,6 mld zł i była niższa o 2,1 mld zł, czyli o 20 proc., w porównaniu do drugiego kwartału tego roku.

- Koncern, w związku z przedmiotem swojej działalności, czyli działalnością rafineryjną, handlem surowcami energetycznymi i nawozami oraz dominującą pozycją w Polsce, wydaje się być skazany na sukces - komentuje wyniki Orlenu Juliusz Bolek, przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu, nazywając je „rekordowymi”.

Eksperci zwracają uwagę na ogólny trend w światowym sektorze paliowym

Zauważyć można dziś bowiem wzrost przychodów na przykład z przerobu ropy. Shell - względem analogicznego okresu z ubiegłego roku - potroił zyski (zarobił 980 mln dolarów), a BP odnotował zyski większe o 100 proc., czyli 5,2 mld dolarów. Najprawdopodobniej jest to bezpośredni efekt wojny na Ukrainie i wzrostu zapotrzebowania na gotowe paliwa.

- Ten rok jest dosyć specyficzny i oczywiście trudno na podstawie tegorocznych danych, często dosyć dobrych, tak spokojnie ocenić, która część to był pewnego rodzaju szczęśliwy traf dla firm, czy akurat pewne zawirowania rynkowe, które przedsiębiorstwa mogły wykorzystać i przekuć w sukces, a co jest owocem ich dotychczasowej pracy, rozwoju i po prostu zdyskontowania tego - mówi Piotr Soroczyński.

Juliusz Bolek wskazuje z kolei na to, co dla Orlenu stanowi obecnie główne źródło zysku.

- To działalność rafineryjna miała decydujące znaczenie dla wyniku finansowego Orlenu, ponieważ to właśnie ta część działalności mimo wszystko przyniosła koncernowi blisko 70 proc. zysku - zauważa przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu.

I dodaje zarazem spostrzeżenie na temat obecnego otoczenia rynkowego.

- Ciekawe, że - według oceny Orlenu - „warunki rynkowe znacznie pogorszyły się” w stosunku do poprzedniego kwartału. Spółka zwróciła uwagę, że o blisko 40 proc. obniżyła się modelowa marża rafineryjna, podobnie jak różnica między wyceną ropy Brent i rosyjskiej Urals, a ponadto spadły marże w petrochemii - zaznacza Juliusz Bolek.

Nadmiarowe zyski, aby przygotować się na inwestycje i na cięższe czasy

Główny ekonomista KIG twierdzi zdecydowanie, na czym koncern powinien się teraz skoncentrować i na co być przygotowanym.

- Oczywistym jest, że wszelkie dodatkowe czy nadmiarowe zyski mogą zostać wykorzystane do rozwoju firmy. To daje możliwość dokupienia dodatkowych maszyn i urządzeń, którymi będzie można realizować jeszcze więcej i jeszcze doskonalszych produktów. Ale może być też tak, że te pieniądze zostaną na przykład wykorzystane na zakup firm, pasujących do tego, co dana spółka robi. To element konkurencyjności, patent na poszerzenie sieci sprzedaży - mówi Piotr Soroczyński.

O takich działaniach dowiedzieć się można bowiem z komunikatu Orlenu, który zrealizował inwestycje na poziomie 10,8 mld złotych. To obiektywnie więcej niż wydatki inwestycyjne w latach 2014-2015. Jak zapowiada koncern, w drugim półroczu chce utrzymać tempo realizacji inwestycji, ponieważ - zgodnie z zapowiedziami - chce w tym roku spożytkować nakłady na rekordowym poziomie 15,2 mld zł.

- Oczywiście decyzja, na co wydawać zyski, jest wyborem właściciela - i to on mówi, czy chce te pieniądze wydać, czy woli, by były one wykorzystane tak, by firma mogła mieć sukcesy w przyszłości. Jestem zwolennikiem raczej działania długoterminowego i wolę, kiedy duża część zysku firmy jest przeznaczona po prostu na jej rozwój albo na tworzenie bardzo różnych zapasów - sądzi główny ekonomista KIG.

Jak podkreśla, to bardzo pojemne słowo, bo mowa o zapasach, które pozwalają firmie przetrwać trudny czas.

- To może być gotówka na rachunku, materiały i surowce potrzebne do produkcji, albo trochę towaru, gdyby się okazało, że jeżeli się trafi dodatkowy klient, może zostać on wykorzystany. Mogą to też być trochę przeskalowane zasoby osobowe, gdyby - na przykład - trzeba było szybko firmę rozwinąć albo wciąż utrzymywać ludzi z odpowiednią wiedzę - dzieli się opinią Piotr Soroczyński.

Jego zdaniem decyzją właściciela jest oczywiście, czy idzie drogą tego zabezpieczenia i rozwijania firmy, czy potrzebuje akurat w danym roku trochę więcej pieniędzy przeznaczyć na wypłatę.

- Każdy ma swoją kalkulację i oczywiście o tym decyduje, no ale z punktu widzenia już z kolei zarządzania firmą, lepiej żeby większa część tych zasobów została w jej obrębie i pracowała na przyszłość - dodaje ekspert z KIG.

Konsolidacja, ale z rozwagą, zwłaszcza że nadchodzi spowolnienie gospodarcze

W wynikach finansowych Orlenu także zauważyć można wpływ realizowanej konsolidacji z Lotosem. EBITDA LIFO jest na poziomie 11,7 mld zł po eliminacji tymczasowego zysku z tytułu okazyjnego nabycia Grupy Lotos w wysokości 5,9 mld zł.

- Z pewnością na spektakularny zysk rzutowało też uwzględnienie, po raz pierwszy, w raporcie finansowym Orlenu spółki Lotos, nad którą w lipcu 2022 r. firma przejęła kontrolę. Ma to nawet odzwierciedlenie w raporcie za III kw. 2022 r., w którym Orlen wykazał blisko 6 mld zł zysku z tytułu „okazyjnego”, w związku z nabyciem Lotosu, chociaż to wycena szacunkowa, jako że jeszcze nie wyceniono wszystkich nowych aktywów - relacjonuje Juliusz Bolek.

Piotr Soroczyński zaznacza tu jednak, że konsolidacja ma oczywiście wpływ na zwiększenie przychodów, ale zwraca uwagę na inny ważny kontekst: rozwój przedsiębiorstwa i poszerzanie kompetencji.

- To dobrze, jeżeli nowy podmiot działa tak, że wykorzystuje swój potencjał, aby pomagać innym podmiotom z Polski „rozpychać” się w rynku, zwłaszcza zagranicznym. Może też być głównym zamawiającym od polskich firm. Jeżeli zatem pojawiają się takie duże firmy i też pomysły na stworzenie czegoś takiego w Polsce, to oczywiście jest to bardzo dobre - ocenia główny ekonomista KIG.

Chociaż, według niego, pamiętać trzeba, że my niestety wciąż nie mamy koncernu, który byłby z pierwszej setki światowych firm. Dodaje, że konsolidacja pozwala dywersyfikować źródła przychodów i - w zmiennych warunkach ekonomicznych - staje się po prostu konieczna.

- Tego typu dywersyfikacja działalności ma sens na kilku poziomach. Pierwszy jest taki, że sprawia ona, iż wyniki firmy są bardziej przewidywalne i płaskie. Firmy, które na przykład koncentrują się na jednym rodzaju działalności, oczywiście mają lata, kiedy wyglądają genialnie, bo chwalą się naprawdę bardzo wysokimi wzrostami, ale potem, kiedy akurat na ten rozdział działalności przychodzi bessa, miewają też poważne kłopoty - zaznacza Soroczyński.

Juliusz Bolek przewiduje zaś, że w ciągu roku sytuacja w bilansie Orlenu może się zmienić, ponieważ aktywa Lotosu o wartości 3,6 mld zł spółka zobowiązała się sprzedać.

- Był to warunek Komisji Europejskiej, pod realizacją którego zgodzono się na transakcję - przypomina.

Według niego w przyszłości na mniejszy zysk Orlenu może mieć wpływ też spowolnienie gospodarcze, które jest już odczuwalne oraz presja pracowników, związana z oczekiwaniem wzrostu wynagrodzeń, które ma rekompensować inflację.

- Pytanie, jak ostatecznie na wyniki Orlenu w przyszłości wpłynie przejęcie w listopadzie 2022 r. PGNiG oraz co zmieni zapowiadana nowa strategia spółki - zastanawia się Juliusz Bolek.

O fuzji z PGNiG zdecydowali ostatecznie w październiku sami jego akcjonariusze podczas Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia tej – przejmowanej właśnie – spółki. Przegłosowali oni wtedy połączenie z Orlenem aż ponad 99,99 proc. głosów.