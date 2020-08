Orlen zarobił na Enerdze. Na razie księgowo

Zyski Orlenu za drugi kwartał okazały się zaskakująco wysokie, ale były przede wszystkim efektem zapisów księgowych. Płocki koncern poprawił sobie wynik o 3,7 mld zł dzięki zakupowi Energi po okazyjnej cenie.

nabycia akcji Energi w wysokości około 3 690 mln zł.

Jest ku temu kilka przesłanek. Dotychczas inwestorów zrażały do tej spółki zaangażowanie w mocno ryzykowny projekt budowy bloku węglowego Ostrołęka C oraz udziały w Polskiej Grupie Górniczej. Istniały obawy, że wobec problemów górnictwa zaangażowane w PGG spółki energetyczne znowu będą musiały wyłożyć pieniądze na ratowanie Grupy.- Teraz jednak mamy sytuację, że odstąpiono od budowy bloku węglowego i zastąpiono go blokiem parowo-gazowym, powstaje też plan restrukturyzacji PGG, a przy okazji padają zapewnienia, że koncerny energetyczne nie będą musiały dokładać ani złotówki – wylicza Kamil Kliszcz.Analityk dodaje, że Energa jest najmniej „węglową” spółką, a przez to najmniej narażoną na rosnące koszty praw do emisji, co sprawia, że jest najbardziej perspektywicznym z polskich koncernów. - Można sobie wyobrazić, że w dającej się przewidzieć perspektywie Energa będzie się obywać bez węgla - dodaje.Przed płockim koncernem stoi zatem zadanie na najbliższe lata: jak księgowe zapisy nasycić żywą gotówką.