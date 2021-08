Orlen zawiera strategiczne partnerstwo z GE. Będzie się starał o kolejne koncesje offshore

PKN Orlen nawiązał strategiczne partnerstwo z amerykańską firmą GE Renewable Energy, światowym producentem turbin dla morskich elektrowni wiatrowych. Amerykanie zadeklarowali rozbudowę swoich możliwości produkcyjnych w Polsce oraz wsparcie Orlenu w staraniach o nowe koncesje dla morskich farm wiatrowych w polskiej strefie ekonomicznej na Bałtyku.

Strategiczne partnerstwo

Wiatr w strategii Orlenu

Obecna podczas uroczystości Cindy Biggs, attaché ds. handlowych ambasady USA w Warszawie podkreślała, że ta umowa pokazuje siłę partnerstwa między Stanami Zjednoczonymi a Polską- Realizując strategię Orlen 2030, która zakłada znaczny wzrost mocy z odnawialnych źródeł energii umocnimy pozycję lidera transformacji energetycznej w Europie Środkowej. Możliwe będzie to w dużej mierze za sprawą inwestycji w morską energetykę wiatrową i równoległą rozbudowuję portfela OZE o dodatkowe moce zainstalowane m.in. w elektrowniach wiatrowych na lądzie. Wsparciem w realizacji tych ambitnych celów jest porozumienie, które podpisaliśmy z firmą GE Renewable Energy. Jesteśmy przekonani, że współpraca i wspólne zaangażowanie w rozwój polskiego sektora morskiej energetyki wiatrowej sprawi, że w zbliżającym się postępowaniu koncesyjnym na nowe farmy znaczna część rozwijającego się rynku morskiej energetyki wiatrowej stanie się udziałem polskiego kapitału - wyjaśnił Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.Zgodnie z założeniami PEP2040, do 2030 roku na wodach Bałtyku, w ramach tzw. pierwszej fazy, powstaną farmy o łącznej mocy 5,9 GW. Dokument przewiduje, że do 2040 roku moce wytwórcze farm zlokalizowanych w polskiej części Morza Bałtyckiego osiągną od 9 do 11 GW.PKN Orlen obecnie dysponuje jedną koncesją o mocy do 1,2 GW, na której realizowany jest projekt Baltic Power. Jednak koncern deklaruje chęć starania się o kolejne.- PKN Orlen będzie się ubiegał o kolejne koncesje na morskie farmy wiatrowe. Tego wymaga ekonomia skali - oświadczył Daniel Obajtek.Jak ocenił, ekonomia skali ma zasadnicze znaczenie dla łańcuchów dostaw i montażu finansowych "tak strategicznego procesu, jak morska energetyka wiatrowa".- Do tego procesu potrzebny jest międzynarodowy partner z wielkim doświadczeniem, taki jak GE Renewable Energy - dodał.Wkrótce ogłoszone ma zostać postępowanie koncesyjne, w ramach którego do rozdysponowania jest 11 lokalizacji dla farm, o łącznej powierzchni 2342 km2, wskazanych w planie zagospodarowania polskich obszarów morskich.Partnerstwo z GE Renewable Energy ma pomóc Orlenowi w tych staraniach.- Polska jest dobrze przygotowana do tego, aby efektywnie wykorzystać zasoby morskiej energii wiatrowej przyspieszając tym samym swoją transformację energetyczną. Umowa, którą dziś podpisujemy, wyznacza drogę, która pozwoli w pełni wykorzystać potencjał morskiej energetyki wiatrowej w Polsce i przyniesie korzystne dla obu stron rezultaty w zakresie ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego - powiedział Jérôme Pécresse, senior vice president, GE & CEO, GE Renewable Energy.GE obecny jest w Polsce od lat i zatrudnia obecnie 5 tys. pracowników w kraju. Amerykański koncern już współpracuje z Orlenem, m.in. przy budowie elektrowni gazowej w Ostrołęce. Przypomnijmy, że w czerwcu 2021 obie firmy porozumiały się co do zmiany technologii, w której ta inwestycja będzie realizowana.Czytaj więcej: Orlen wybuduje elektrownię gazową w Ostrołęce. Jest aneks do umowy z GE - Teraz ta współpraca się poszerzy. To jest wielka szansa dla Orlenu, ale także bardzo dobra informacja dla Polski, bo to pozwoli na wejście nowych technologii, ale i na tworzenie nowych miejsc pracy w obszarze gospodarki przyszłości - podkreślał podczas konferencji Jacek Sasin.Rozbudowa potencjału morskiej energetyki wiatrowej jest jednym z kluczowych projektów rozwojowych PKN Orlen wpisującym się w strategię Orlen 2030. Swoje kompetencje i doświadczenie w obszarze morskiej energetyki wiatrowej koncern rozbudowuje m.in. poprzez realizację projektu Baltic Power - morskiej farmy wiatrowej o mocy do 1,2 GW, powstającej w partnerstwie z kanadyjską spółką Northland Power. Obszar inwestycji, o łącznej powierzchni ok. 131 km2, zlokalizowany jest ok. 23 km na północ od linii brzegowej Morza Bałtyckiego, na wysokości Choczewa i Łeby. Rozpoczęcie jej budowy planowane jest w 2023 roku, a zakończenie w 2026 roku.PKN Orlen inwestuje także w farmy wiatrowe na lądzie. W lutym tego roku nabył od dwóch zagranicznych funduszy inwestycyjnych farmę Kanin o mocy 20 MW, zlokalizowaną w województwie zachodniopomorskim. Z kolei w marcu koncern zakupił od hiszpańskiego funduszu inwestycyjnego trzy kolejne lądowe farmy wiatrowe zlokalizowane w województwie pomorskim. Są to projekty Kobylnica (41,4 MW), Subkowy (8 MW) i Nowotna (40 MW).