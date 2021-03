Orlen zbuduje morską farmę wiatrową ze wsparciem z Kanady

Morska farma wiatrowa Baltic Power to kluczowa inwestycja strategii #ORLEN2030. Chcemy, by czysta energia z Bałtyku popłynęła już w 2026 roku. Sfinalizowana umowa o partnerstwie z kanadyjskim @northlandpower to milowy krok w realizacji tego projektu



