Orlen zbuduje pierwszą w Polsce instalację do produkcji kwasu mlekowego

W należącym do grupy Orlen zakładzie w Trzebini powstaje pierwsza w Polsce instalacja wykorzystująca mikroorganizmy na skalę przemysłową. Będzie ona przekształcała surowce pochodzenia roślinnego w ekologiczny kwas mlekowy, stosowany m.in. w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.

Inwestycja w Trzebini zostanie zrealizowana do końca 2020 roku.

Koszt budowy instalacji do produkcji kwasu mlekowego wyniesie około 7,5 mln zł, natomiast całej inwestycji - blisko 10 mln zł.

Kwas mlekowy jest najczęściej wykorzystywany do produkcji polilaktydu (PLA), służącego m.in. do wyrobu biodegradowalnych opakowań.

Informując 1 lipca o nowym przedsięwzięciu, PKN Orlen podał, że na etapie pilotażu instalacja będzie wytwarzała 5 ton kwasu mlekowego rocznie, a docelowe moce sięgające 5 tys. ton rocznie pozwolą pokryć całe krajowe zapotrzebowanie na ten produkt. Projekt realizowany jest w spółce Orlen Południe w Trzebini.



"​W Grupie Orlen powstaje pierwsza w Polsce instalacja wykorzystująca mikroorganizmy w procesie produkcyjnym na skalę przemysłową. Budowana w Trzebini instalacja będzie przekształcała surowce pochodzenia roślinnego w ekologiczny kwas mlekowy. Ma on szerokie zastosowanie między innymi w przemyśle chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym, czy w rolnictwie" - wyjaśnił płocki koncern.



Czytaj także: Reuters: PKN Orlen ma dostać zgodę na przejęcie Lotosu

Prezes Orlenu Daniel Obajtek podkreślił, że powstająca w zakładzie w Trzebini instalacja jest kolejnym krokiem do budowy zaawansowanych kompetencji biotechnologicznych w spółce zależnej płockiego koncernu Orlen Południe.

"Doskonale zdajemy sobie sprawę z rosnącego znaczenia nowych technologii w budowaniu przewag konkurencyjnych na rynku rafineryjno-petrochemicznym. Dlatego inwestujemy w czyste, innowacyjne rozwiązania, pozwalające rozszerzać nasze portfolio o nowoczesne, przyjazne środowisku produkty" - oświadczył prezes Orlenu, cytowany w środowym komunikacie tej spółki. Dodał przy tym, że budowana w Trzebini instalacja "wychodzi naprzeciw globalnym trendom związanym z przetwarzaniem i ponownym wykorzystywaniem odpadów organicznych".

Jak poinformował PKN Orlen, światowa produkcja kwasu mlekowego szacowana jest na około 520 tys. ton rocznie. Dotychczas w Polsce nie wytwarzano kwasu mlekowego, a jego niedobory w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej zmuszały odbiorców tego surowca do importu z Azji i Europy Zachodniej.





Orlen zapowiedział, że inwestycja w Trzebini zostanie zrealizowana do końca 2020 roku. Koncern wyjaśnił, że wykonawcą przedsięwzięcia jest polska firma AB Industry, a koszt budowy instalacji do produkcji kwasu mlekowego wyniesie około 7,5 mln zł, natomiast całej inwestycji - blisko 10 mln zł. Zastosowana tam technologia wykorzystuje mikroorganizmy do przerobu surowców pochodzenia organicznego w pełnowartościowy produkt. Jako wsad do instalacji stosowana będzie przede wszystkim melasa, będąca odpadem przy produkcji cukru.



Czytaj również: PKN Orlen otworzy spółkę w Chinach

Płocki koncern zaznaczył, że spółka Orlen Południe w 2017 roku otrzymała 2,38 mln zł dofinansowania w ramach programu sektorowego INNOCHEM Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizacje projektu "Opracowanie biotechnologicznej konwersji surowców pochodzenia organicznego do kwasu mlekowego z wykorzystaniem mikroorganizmów". Jak ocenił koncern, "realizacja inwestycji wzmocni pozycję Orlen Południe na krajowym rynku bioproduktów, a także jako pracodawcy w regionie, umożliwiając wzrost zatrudnienia w spółce".

Według koncernu, kwas mlekowy wysokiej czystości wytwarzany w Orlen Południe w Trzebini "będzie ekologiczny i w pełni przyjazny dla środowiska". "Jest on najczęściej wykorzystywany do produkcji polilaktydu (PLA), służącego m.in. do wyrobu biodegradowalnych opakowań" - podał PKN Orlen. Zwrócił uwagę, że PLA stosuje się też w przemyśle budowlanym, technice, optyce oraz przemyśle samochodowym. "Z uwagi na swoje właściwości, m.in. przezroczystość, PLA jest wykorzystywany także przy produkcji ogniw fotowoltaicznych, pozwalając na obniżenie jej kosztów" - wyjaśniła spółka.