Orlen zbuduje rurociąg pod jeziorem, by ułatwić dostęp do zapasów ropy i paliw

Spółka Inowrocławskie Kopalnie Soli "Solino" z Grupy Orlen buduje rurociąg z Kopalni Soli Mogilno do Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw w Kopalni Soli Góra. Umożliwi on szybsze korzystanie z zapasów surowca i produktów paliwowych w sytuacjach kryzysowych.

Należąca do grupy Orlen firma IKS Solino magazynuje strategiczne dla Polski zapasy ropy naftowej i paliw gotowych na głębokości 300 do 350 metrów.

Należący do firmy Podziemny Magazyn Ropy i Paliw w Kopalni Soli Góra działa od 2002 r. Według spółki, jest to największy magazyn ropy naftowej i paliw gotowych w Polsce, zapewniający bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Inwestycja w połączenie kopalni Mogilno z podziemnym magazynem ropy i paliw wymagać będzie zbudowania rurociągu pod Jeziorem Pakoskim.

W wyeksploatowanych podziemnych kawernach solnych Kopalni Soli Góra, na głębokości do 350 metrów, Inowrocławskie Kopalnie Soli "Solino" składują strategiczne dla Polski zapasy ropy naftowej i paliw gotowych, w tym oleju napędowego. Według danych spółki, jej Podziemny Magazyn Ropy i Paliw to w sumie 12 kawern - 7 na surowiec i 5 na produkty paliwowe, o łącznej pojemności ponad 6 mln metrów sześc.

W artykule "Rurociąg pod jeziorem", który ukazał się w najnowszym, październikowym wydaniu Magazynu GO!, wewnętrznego periodyku Grupy Orlen, podkreślono, że jednym z największych wyzwań przy budowie rurociągu łączącego Kopalnię Soli Mogilno z Podziemnym Magazynem Ropy i Paliw w Kopalni Soli w Górze w pobliżu Inowrocławia (Kujawsko-pomorskie), będzie położenie magistrali pod Jeziorem Pakoskim o długości 840 metrów.

W publikacji zwrócono jednocześnie uwagę, że budowa tego rurociągu to największa w ostatnich latach inwestycja spółki Inowrocławskie Kopalnie Soli "Solino" z Grupy Orlen, która "wpisuje się w założenia budowania bezpieczeństwa energetycznego Polski". Wyjaśniono zarazem, że nowa magistrala "umożliwi jeszcze szybsze i efektywniejsze korzystanie z zapasów surowców w potencjalnych sytuacjach kryzysowych".

Jak wspomniano w artykule Magazynu GO!, rurociągiem o długości ok. 43 km "z kopalni soli transportowana będzie solanka, która umożliwia wypompowywanie zapasów ropy i paliw składowanych w kawernach". Zaznaczono przy tym, że do położenia magistrali pod Jeziorem Pakoskim zastosowana zostanie metoda przewiertu horyzontalnego HDD, która wykorzystywana jest głównie na terenach rzecznych, pod zbiornikami wodnymi czy wokół nasypów kolejowych, gdzie odległość o punktu startowego do końcowego może wynosić nawet ponad 1100 metrów.

"Budowa rurociągu pod Jeziorem Pakoskim to rekordowe tego typu przedsięwzięcie w skali kraju" - podkreślił Magazyn GO! w publikacji na temat inwestycji.

Inowrocławskie Kopalnie Soli "Solino" to spółka dostarczająca sól, w tym spożywczą, kuchenną, peklującą i przemysłową, tabletki solne do uzdatniania wody i zarazem największy w Polsce producent solanki, która trafia m.in. do zakładów branży sodowej i chemicznej, a także do uzdrowiska Inowrocław. Orlen posiada tam 100 proc. udziałów.

Należący do Inowrocławskich Kopalni Soli "Solino" Podziemny Magazyn Ropy i Paliw w Kopalni Soli Góra działa od 2002 r. Według spółki, jest to największy magazyn ropy naftowej i paliw gotowych w Polsce, zapewniający bezpieczeństwo energetyczne kraju.

"Nowoczesne metody obsługi powodują, że kawerny są o wiele bezpieczniejsze od zbiorników naziemnych. Przyjęte rozwiązania projektowe, umożliwiające dokładne kontrolowanie procesu magazynowania, nie stwarzają zagrożenia dla środowiska naturalnego" - podkreślają Inowrocławskie Kopalnie Soli "Solino".

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada m.in. siedem rafinerii: cztery w Polsce - w tym największą w Płocku, dwie w Czechach i jedną na Litwie. Ma także ok. 3,1 tys. stacji paliw w Polsce, w Niemczech, w Czechach oraz na Słowacji, na Litwie i na Węgrzech. Zarządza również rozbudowanym segmentem petrochemicznym i segmentem wydobywczy węglowodorów.

Jednocześnie koncern prowadzi inwestycje związane z energetyką odnawialną, jak farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. Do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

W lutym tego roku zaktualizowano strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając priorytetowe cele multienergetycznego koncernu, jaki powstał po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. Zgodnie z założeniami, do końca dekady nakłady inwestycyjne Grupy Orlen wyniosą ok. 320 mld zł.

Według zapowiedzi koncernu, w tym roku Grupa Orlen ma przeznaczyć rekordowe 36 mld zł "na realizację strategicznych inwestycji trwale zwiększających bezpieczeństwo energetyczne i niezależność surowcową Polski". Skarb Państwa posiada 49,9 proc. udziałów w Orlenie.