Orlen zerwał ostatni kontrakt na dostawy ropy z Rosji

Orlen kilka dni temu wypowiedział kontrakt rosyjskiej firmie Tatnieft na dostawy ropy - poinformował we wtorek prezes koncernu Daniel Obajtek. Jak podkreślił, spółka miała prawo zerwać kontrakt z powodu wstrzymania dostaw przez odpowiednio długi czas.

Jak oświadczył we wtorek w Polsat News Obajtek, po wstrzymaniu dostaw ropy przez stronę rosyjską Orlen zyskał argument, który pozwolił wypowiedzieć kontrakt z Tatnieftią.

"W warunkach umowy było zapisane, że jeżeli ropa nie jest dostarczana przez określony czas, mamy prawo wypowiedzieć kontrakt" - stwierdził prezes Orlenu, podkreślając, że "na tej podstawie bez kar wypowiedzieliśmy ten kontrakt". "Stało się to generalnie parę dni temu" - dodał.

25 lutego 2023 r. dostawy ropy do Polski rurociągiem "Przyjaźń" zostały wstrzymane przez stronę rosyjską. Od początku lutego 2023 r., po wygaśnięciu kontraktu z firmą Rosnieft, dostawy rosyjskiej ropy na mocy kontraktu z Tatnieftią pokrywały ok. 10 proc. zapotrzebowania koncernu na ten surowiec - informował wcześniej Orlen, podkreślając, że były to wyłącznie dostawy rurociągowe, na które nie zostały wprowadzone międzynarodowe sankcje.

Kontrakt z Tatnieftią obowiązywał do końca 2024 r. i opiewał na dostawy 200 tys. ton ropy miesięcznie rurociągami.