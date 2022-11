Orlen zgłasza się po miliony litrów rosyjskiej ropy. "To standardowa procedura"

Jak informuje rosyjski dziennik „Kommiersant”, Orlen złożył wniosek do Transnieftu o odbiór 3 mln ton ropy rurociągiem "Przyjaźń" w 2023 roku. Orlen zapewnia, że to tylko techniczne zgłoszenie zapotrzebowania na wypadek realizacji kontraktów, które obowiązują spółkę.

Orlen w wydanym oświadczeniu przekonuje, że konsekwentnie dywersyfikuje dostawy ropy - obecnie już 70 proc. surowca do wszystkich rafinerii koncernu w Polsce, Czechach i na Litwie pochodzi z kierunków alternatywnych do rosyjskiego.

Spółka kontynuuje obecnie wyłącznie obowiązujące wcześniej długoterminowe kontrakty na dostawy do Polski z tego kierunku. Zapytanie złożone do rosyjskiego operatora to techniczne zgłoszenie zapotrzebowania na wypadek realizacji kontraktów, które nadal obowiązują Orlen. "To standardowa procedura, która dotyczy wyłącznie zarezerwowania potencjalnych mocy przesyłowych" - czytamy w oświadczeniu.