Orlen złożył do KE wniosek ws. przejęcia Energi

PKN Orlen złożył do Komisji Europejskiej wniosek dotyczący zgłoszenia koncentracji ws. planowanego przejęcia kontroli nad Energą - poinformował w środę płocki koncern.

"PKN ORLEN S.A. informuje, że 26 lutego 2020 roku złożył do Komisji Europejskiej wniosek stanowiący zgłoszenie koncentracji ("Wniosek") w związku z planowanym przejęciem przez Spółkę kontroli nad ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku" - poinformował w komunikacie PKN Orlen.

Jak wskazano, wniosek inicjuje formalne postępowanie w sprawie kontroli koncentracji.

"Oprócz przedstawienia stron oraz założeń transakcji, we wniosku opisano działalność stron na określonych rynkach właściwych oraz przedstawiono argumentację dotyczącą wpływu transakcji na konkurencję na tych rynkach" - czytamy.

Zaznaczono, że uzyskanie przez PKN Orlen decyzji Komisji Europejskiej jest jednym z warunków ogłoszenia wezwania do zapisów na sprzedaż wszystkich akcji Energi.



Przejęcie przez PKN Orlen Energi może być początkiem tworzenia wielkiego narodowego koncernu, zdolnego rywalizować jak równy z równym z zachodnimi gigantami. Orlen chce przecież przejąć także Grupę Lotos. Być może w tej układance byłoby miejsce dla PGNiG? Jak na tle innych w UE wyglądałaby taka firma?



Ministerstwo Aktywów Państwowych zleciło wycenę Energi w wezwaniu do zakupu jej akcji przez PKP Orlen po to, aby podjąć odpowiedzialną decyzję, jak odpowiedzieć na to wezwanie.



Stoimy przed odpowiedzią na pytanie, czy korzystna byłaby konsolidacja spółek energetycznych. W tych sprawach będziemy kierować się interesem skarbu państwa. Co do samego pomysłu konsolidowania spółek skarbu państwa, wielokrotnie mówiłem, żeby tworzyć duże podmioty, bo będą miały większe budżety inwestycyjne i będą w stanie skuteczniej rywalizować z innymi podmiotami zagranicznymi – powiedział Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych.



W połowie lutego Energa oraz Enea zawarły porozumienie, zgodnie z którym obie firmy zawiesiły finansowanie projektu budowy nowego bloku węglowego w elektrowni Ostrołęka. Nowy blok miał mieć moc ok. 1000 MW.



Zawieszenie finansowania następuje w szczególności w związku z potrzebą i na czas przeprowadzenia przez sponsorów (spółki Energa i Enea - red.) analiz w zakresie dalszych działań w projekcie, w tym jego dalszego finansowania. Szczegółowy przedmiot, harmonogram oraz sposób przeprowadzenia analiz zostanie uzgodniony przez sponsorów w terminie 10 dni od dnia zawarcia porozumienia. Analizy będą w szczególności dotyczyć parametrów technicznych, technologicznych, ekonomicznych i organizacyjnych projektu" - poinformowano w komunikacie.