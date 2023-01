Orlen zmienia partnera w Formule 1. Robert Kubica odchodzi

Orlen nadal będzie sponsorem zespołu Formuły 1, choć już nie Alfy Romeo. Właśnie rozpoczyna współpracę z włoską stajnią Scuderia AlphaTauri, która stanowi zaplecze dla obecnie mistrzowskiego zespołu Red Bull Racing.

Logotyp Orlenu w rekordowym sezonie, składającym się z 23 weekendów wyścigowych, będzie eksponowany w zespole AlphaTauri między innymi na tylnym skrzydle, nosie bolidu, deflektorach, obręczy halo, lusterkach, kombinezonach oraz ubraniach kierowców, a także mechaników. Dodatkowo znajdzie się w padoku oraz ściankach mediowych, a kierowcy wezmą udział w kampaniach reklamowych realizowanych przez Orlen.

Nowa umowa przewiduje także objęcie sponsoringiem tytularnym zespołu Scuderia AlphaTauri Esports.

Tym samym Orlen będzie obecny w Formule 1, piąty kolejny rok z rzędu. Wczesniej polski koncern był sponsorem zespołów Williams a następnie Alfa Romeo.

W barwach nowej drużyny, AlphaTauri wystąpią kierowcy: Japończyk Yuki Tsunoda i Holender Nyck de Vries.

Za to w ekipie nie będzie Roberta Kubicy, który dotychczas był rezerwowym kierowca zespołu Alfa Romeo. Teraz jednak rozstaje się z Formułą 1, by skupić się najprawdopodobniej na wyścigach długodystansowych.

Sponsoring sportowy zwiększa rozpoznawalność marki Orlen

- Grupa Orlen to największy w Europie Środkowej koncern multienergetyczny, obsługujący ponad 100 milionów klientów. Globalna rozpoznawalność marki jest niezbędna do realizacji naszych celów strategicznych. Blisko połowa przychodów koncernu pochodzi ze sprzedaży za granicą. Dlatego konsekwentnie stawiamy na sponsoring sportowy, którego filarem jest obecność w najbardziej prestiżowej serii wyścigowej - tłumaczy Daniel Obajtek, prezes Orlenu.

Dzięki tej ekspozycji docieramy do setek milionów kibiców na całym świecie i budujemy spójną strategię marketingową w Polsce i za granicą. To olbrzymi potencjał, który będziemy dalej efektywnie wykorzystywać we współpracy ze Scuderia AlphaTauri - dodaje.

Orlen liczy na talenty kierowców z zespołu AlphaTauri

Koncern zapewnia, że ze względu na swój potencjał Formuła 1 stała się dla Orlenu efektywnym narzędziem do prowadzenia działań marketingowych na wszystkich rynkach, na których zlokalizowane są stacje paliw koncernu. Wizerunek kierowców sponsorowanego zespołu był w ostatnich latach wykorzystywany w działaniach wspierających rebranding stacji w Czechach i Niemczech, a także w licznych działaniach promujących produkty Stop Cafe, paliwa Verva czy program flotowy Biznestank. Wspólne działania komunikacyjne, takie jak tour promocyjny bolidu F1, zwiększały rozpoznawalność marki Orlen poza granicami kraju. W Czechach sięga ona już 40 proc.

AlphaTauri to kuźnia młodych talentów, w której swoje pierwsze kroki w Formule 1 stawiali przyszli czempioni tacy jak Sebastian Vettel czy obecny mistrz Max Verstappen. Zespół należy do Red Bulla, któremu pomaga w adaptacji kierowców w najbardziej prestiżowej serii motorsportowej na świecie.