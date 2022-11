Orlen zmienia strategię. Bo rynek paliw się kurczy

- Tym, co się zmieni w strategii, jest część upstreamowa, która bardzo zyska w połączonej Grupie. Wydobycie będzie budować bezpieczeństwo dostaw ropy i gazu do Polski oraz do naszych zakładów przetwórczych - mówi dla WNP.PL Karol Wolff, dyrektor biura strategii w Orlenie.

W pierwszych dniach listopada Daniel Obajtek, prezes Orlenu, zapowiedział aktualizację strategii Grupy Orlen w związku z połączeniem się z PGNiG.

Ma dojść do scalenia działalności poszukiwawczej i wydobywczej Orlenu i PGNiG w Polsce oraz w Norwegii.

Grupa będzie wydobywać ropę i gaz na trzech kontynentach półkuli północnej: w Ameryce Północnej (Kanada), w Europie (Polska, Norwegia, Morze Bałtyckie) oraz w Azji (Pakistan).

- W sposób naturalny PGNiG jest firmą, która w naszej grupie ma największe kompetencje i największe zasoby, jeśli chodzi o działalność poszukiwawczo-wydobywczą w dziedzinie ropy i gazu. (…) Mówimy o wzroście inwestycji na działalność wydobywczą tak, żeby w momencie kiedy będziemy potrzebować więcej gazu oraz ropy, być w stanie te surowce dostarczyć – dodaje dyrektor ds. strategii w Orlenie.

Już nie tylko offshore, ale i atom oraz ciepło

Dyrektor Biura Strategii i Projektów Strategicznych w Orlenie mówi też o większym zaangażowaniu Grupy w energetykę atomową. Orlen chce małych reaktorów jądrowych i nie wyklucza, że z tą technologią będzie pierwszy w Polsce.

- Chcemy wejść szerszej w działalność energetyczną, bo widzimy, że to szansa na dekarbonizację naszych zakładów przemysłowych, a z drugiej strony - daje nam to możliwość dostarczania klientom źródeł energii elektrycznej i ciepła. To wydaje się potrzebne do zastępowania elektrociepłowni węglowych. Samo OZE nie wygeneruje ciepła – to bardzo nieefektywne. Ciepło wytworzone w reaktorach jądrowych mogłoby być dobrym sposobem na zastąpienie ciepła z węglowodorów – dodaje Karol Wolff.

Paliwa już nie są tak bardzo opłacalne jak kiedyś

- Warte podkreślenia jest to, że coraz bardziej myślimy o przekierowaniu przerobu ropy z kierunku paliw na produkty petrochemiczne. Prognozy dla rynku paliw w Europie nie są zbyt optymistyczne: w perspektywie najbliższych 10-15 lat będzie się on kurczył – zapowiada Karol Wolff, dyrektor Biura Strategii i Projektów Strategicznych w Grupie Orlen.