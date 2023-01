Orlen znalazł się w ogniu krytyki

Państwo bezkrytycznie zgodziło się na zbudowanie monopolu, mówi się o multienergetycznym koncernie, ale przed nami raczej multinaciąganie konsumentów w wielu różnych obszarach - ocenili posłowie KO Tadeusz Aziewicz i Agnieszka Pomaska.

Orlen sam potwierdził, że świadomie utrzymywał wysokie ceny, chociaż koszty surowców na światowych rynkach spadały. Drenując polskiego konsumenta, tłumaczy się celami innymi niż cele gospodarcze - mówią posłowie KO.

Mam wrażenie, że państwo bezkrytycznie zgodziło się na zbudowanie monopolu. Mówi się o multienergetycznym koncernie, natomiast mam wrażenie, że przed nami multinaciąganie konsumentów w wielu różnych obszarach - powiedział poseł Tadeusz Aziewicz.

Polska 2050 domaga się przedstawienia przez premiera Mateusza Morawieckiego na najbliższym posiedzeniu Sejmu informacji na temat polityki cenowej PKN Orlen.

Na zorganizowanej w poniedziałek w Gdańsku konferencji prasowej, poseł Aziewicz stwierdził, że ostatnie doświadczenia w kwestii zachowania PKN Orlen pokazują, że można rozmawiać w Polsce o sytuacji, w której ceny paliw ustala monopolista, nie licząc się z konkurencyjnym rynkiem.

KO: Orlen sam potwierdził, że świadomie utrzymywał wysokie ceny

"Orlen sam potwierdził, że świadomie utrzymywał wysokie ceny, chociaż koszty surowców na światowych rynkach spadały. Drenując polskiego konsumenta, tłumaczy się celami innymi niż cele gospodarcze, które powinny przyświecać spółce prawa handlowego. Jeżeli Orlen może takie rzeczy robić, nie bojąc się konkurencyjnego rynku, oznacza to, że mamy w Polsce poziom zmonopolizowania, który powoduje potężny niepokój, jeżeli chodzi o ochronę konsumenta" - mówił.

Posłowie zaprezentowali także stronę internetową aferaorlenu.pl. "To jest strona, na której można wyliczyć orientacyjne straty wynikające z tego, że PKN Orlen zawyżał marże na paliwa w Polsce i to PKN Orlen sprawił, że Polacy płacili na polskich stacjach benzynowych więcej niż powinni" - mówiła posłanka Pomaska.

Dodała, że hurtowe ceny paliwa w listopadzie i w grudniu w Polsce były jednymi z najwyższych w Europie. "Wyższe ceny hurtowe paliwa miała tylko Szwecja, a przykładowe Czechy miały to paliwo dużo, dużo tańsze. Zresztą ktoś, kto był w jednym z krajów unijnych wie, że rzeczywiście tak było, nie mówiąc już o tym ile tego paliwa można było za przeciętną pensję kupić w Polsce, a ile tego paliwa można było kupić w innych krajach" - powiedziała.

Posłanka Pomaska wskazała, że wszystkie decyzje zapadają na szczeblu politycznym. "Mimo, że Orlen udaje, że jest spółką niezależną od rządu, to przecież wszyscy wiemy i zresztą w swoich wypowiedziach sam prezes Jarosław Kaczyński to udowadnia, że spółka PKN Orlen jest mocno politycznie zależna. Nie mamy dzisiaj wątpliwości, że te pieniądze, które Orlen zarabia na Polkach i Polakach na końcu w takiej czy innej formie trafiają do przedstawicieli partii rządzącej" - dodała.

Polska 2050 chce wyjaśnień premiera w sprawie cen paliw Orlenu

Przewodnicząca koła Polski2050 Hanna Gill-Piątek oraz senator Jacek Bury oświadczyli, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które rozpoczyna się w środę, ugrupowanie chce usłyszeć od premiera informacje wyjaśniające, dlaczego ceny paliwa na stacjach PKN Orlen były zawyżane.

"Pan premier był niejako wspólnikiem w tej zbójeckiej spółce" - powiedziała Gill-Piątek. Według niej w tej chwili spółka PKN Orlen pozbawiona jest kontroli, a prezes Daniel Obajtek "uważa się za wyjętego spod prawa". Dodała, że prezes PKN Orlen nie chce dopuścić kontrolerów NIK do przeprowadzenia kontroli wyjaśniającej politykę cenową spółki, ponieważ "zasłania się" czterema opiniami prawnymi.

Posłanka zaznaczyła, że Polska 2050 wystąpiła o udostępnienie tych opinii i wyraził nadzieję, że prezes PKN Orlen je pokaże. "Nie może być tak, że spółka, która (...) jest monopolistą jeżeli chodzi o hurtowy rynek paliw, a więc ma kluczowy wpływ na kształtowanie cen na stacjach benzynowych, że taka spółka w tej chwili jest pozbawiona kontroli, jest państwem w państwie i nie można wyjaśnić w sposób legalny w jaki sposób dochodziło do zawyżania cen" - powiedziała.

Daniel Obajtek: zbudowaliśmy koncern, który może stabilizować ceny

Od 1 stycznia wzrosła akcyza i opłata paliwowa (odpowiednio o ok. 14 gr/l benzyny i o 10 gr/l diesla), a stawka podatku VAT powróciła do poziomu sprzed tarczy antyinflacyjnej - 23 proc. z 8 proc. 30 grudnia 2022 r. PKN Orlen obniżył hurtowe ceny paliw o ok. 12 proc. Tego samego dnia obniżki podobnej skali dokonał przejęty przez Saudi Aramco dział hurtowej sprzedaży paliw Lotosu z rafinerii w Gdańsku. Według polityków opozycji, wcześniej PKN Orlen zawyżał ceny paliw, tak by po Nowym Roku przy wyższej stawce VAT obniżyć ceny hurtowe paliw i w efekcie ceny na stacjach nie wzrosły.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął w ubiegłym tygodniu postępowanie wyjaśniające ws. cen rynkowych paliw. Urząd wystąpił o informacje do PKN Orlen, jako "podmiotu posiadającego największy udział w rynku", w kolejnych tygodniach będzie występować o to samo do podmiotów mniejszych. Tryb postępowania daje dostęp do bardziej wiarygodnych informacji, postępowanie, które toczy się w sprawie, a nie przeciwko - potrwa prawdopodobnie kilkanaście tygodni, wtedy UOKiK będzie decydować o dalszych krokach - poinformował prezes Urzędu Tomasz Chróstny.

Prezes spółki Daniel Obajtek podkreślił w ubiegłym tygodniu, że PKN Orlen to koncern multienergetyczny, który stabilizuje ceny paliw w kraju. Jak zaznaczył, gdyby koncern nie komunikował, że postara się utrzymać ceny przy podwyżce VAT, na rynku mogłaby wybuchnąć panika. "Zbudowaliśmy koncern, który może stabilizować ceny. (...) Koncern prowadzi odpowiedzialną politykę dla dobra Polaków" - powiedział szef Orlenu.

Jak przekazał PAP PKN Orlen, spółka współpracuje ze wszystkimi organami, w tym UOKiK, w ramach właściwych kompetencji takich organów oraz obowiązujących przepisów prawa. Koncern zadeklarował, że będzie współpracować z Prezesem UOKiK i udzieli w wymaganym zakresie wszelkich niezbędnych informacji oraz wyjaśnień. Spółka oświadczyła, że w swoich decyzjach i działaniach zawsze kieruje się obowiązującymi regulacjami prawnymi, a także dbałością o interes klientów i stabilność rynku paliw.