Największy w Polsce niezależny importer paliw postawił na dywersyfikację biznesu. - Odskoczyliśmy konkurencji, goniąc największych operatorów – Orlen i Saudi Aramco – mówi Adam Sikorski, prezes Unimotu.

Na polskim rynku paliw nie brakuje obecnie wyzwań. Rozjazd cen hurtowych i detalicznych w kraju z międzynarodowymi notowaniami sprawia, że import paliw przestał się opłacać.

Największy w Polsce niezależny importer paliw wyniki ratuje dywersyfikacją biznesu. Nowe segmenty działalności sprawiają, że nie ma zagrożenia dla osiągnięcia zysku netto w tym roku i wypłaty dywidendy za 2023 rok.

Unimot obecnie pracuje nad nową strategią, która uwzględni nową strukturę biznesu. Jej szczegóły mamy poznać jeszcze w tym roku.

Unimot to niezależny importer paliw, który przez ponad 25 lat działalności na polskim rynku wypracował pozycję lidera w tym segmencie. Sfinalizowane w kwietniu przejęcie terminali paliwowych i aktywów asfaltowych Lotosu sprawiło, że firma stała się także trzecim graczem na rynku magazynowania paliw oraz drugim graczem na rynku sprzedaży asfaltów.

I właśnie to uzupełnienie łańcucha wartości grupy w obszarze logistyki paliwowej, poprzez przejęcie terminali Lotosu, a także kolejowej spółki Olavion, pozwala teraz Unimotowi na rywalizację z największymi graczami na rynku.

Od importera paliw po dużego gracza na rynku logistyki paliw

- Stworzyliśmy model biznesowy oparty na imporcie paliw i byliśmy w tym zakresie pionierem na polskim rynku. Jednak szybko znaleźli się naśladowcy, których wejście w ten sam biznes odbiło się na marżach. Realizowanej przez nas strategii zwiększania wolumenów importowanych paliw dla zachowania masy marży, nie da się realizować w nieskończoność, zwłaszcza po wybuchu wojny na Ukrainie, która wywołała ograniczenia logistyczne. Dlatego postawiliśmy na rozszerzenie łańcucha wartości, wchodząc - obok handlu paliwami - także w logistykę – mówił podczas czatu inwestorskiego Adam Sikorski, prezes Unimotu.

W tym celu Unimot przejął w tym roku spółkę Olavion, działającą w branży transportu kolejowego, a także w ramach realizacji środków zaradczych do fuzji Orlenu i Lotosu przejął dziewięć terminali paliwowych tej ostatniej spółki.

- W ten sposób odskoczyliśmy konkurencji goniąc największych operatorów – Orlen i Saudi Aramco, który zastąpił Lotos – dodał Adam Sikorski.

2023 rok pełen wyzwań na rynku paliwowym. Unimotowi pomaga dywersyfikacja

Dywersyfikacja pozwala Unimotowi nie tylko na skokowy wzrost skali biznesu i możliwość „gonienia” największych graczy na rynku, ale także zabezpiecza firmę w trudnym otoczeniu rynkowym, co pokazało pierwsze półrocze tego roku.

Unimot w drugim kwartale 2023 r. zanotował pogorszenie wyników finansowych w drugim kwartale 2023 roku w ujęciu rocznym. Niższe okazały się zarówno przychody jak i zysk netto.

Fakt, ubiegły rok był wyjątkowy i pełen zdarzeń o charakterze jednorazowym, jak chociażby wybuch wojny na Ukrainie, który spowodował dużą zmienność i niepewność na rynku. Dla firm paliwowych był to czas dużych zysków.

W tym roku sytuacja wygląda zupełnie inaczej. II kwartał to czas obowiązywania już całkowitych sankcji na dostawy rosyjskich produktów naftowych, co pociągnęło za sobą wydłużenie łańcuchów dostaw aż do USA i na Bliski Wschód, a także wzrost kosztów logistyki.

- Gospodarka też nas nie rozpieszczała w I i II kwartale. Spowolnienie gospodarcze zawsze odbija się na transporcie ciężkim, a to jest duża część naszego biznesu. Do tego wysoka inflacja i wzrost stóp procentowych pociągnęło za sobą wzrost kosztów obsługi długu – wylicza wyzwania z minionych miesięcy prezes Unimotu.

Jednak dzięki wspomnianej dywersyfikacji biznes Unimotu jest dziś odporny na zawirowania na rynku paliwowym.

Import paliw przestał się opłacać. Problemy na rynku potrwają dłużej niż do końca roku

- Dywersyfikacja biznesu, zapisana jako cel w strategii z 2018 r., udała się, co widać po wynikach segmentów logistyki i asfaltów. Myślę, że uniezależnienie naszego biznesu od paliw płynnych, zwłaszcza oleju napędowego, będzie jeszcze bardziej widoczne w wynikach za III kwartał – mówił Adam Sikorski i zwraca uwagę na to, co się dzieje aktualnie na polskim rynku paliw, gdzie mamy do czynienia ze spadkami cen hurtowych i detalicznych. W tym samym czasie w Europie obserwujemy znaczne wzrosty cen w miarę, jak rosną notowania surowca i dolara. To prowadzi do zaburzeń parytetu importowego, który jest miernikiem opłacalności importu paliw.

Jak podkreśla Unimot, takiej sytuacji na rynku paliwowym jeszcze nie było. Dlatego w sytuacji, gdy import przestaje się opłacać, firma koncentruje się na opłacalnych częściach biznesu, np. eksporcie czy obsłudze kontraktów krajowych opartych na notowaniach Platts, a także na pozostałych głównych liniach biznesowych, w tym w szczególności na biznesie asfaltowym, LPG, gazu ziemnego, infrastruktury, logistyki i stacji paliw.

W tym miejscu warto podkreślić, że już w II kwartale 2023 r. z łącznej EBITDA (zysk operacyjny, wypracowany przez firmę przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań, podatków oraz amortyzacji) na poziomie 62,8 mln zł, aż 37,7 mln zł wypracowały nowe segmenty działalności.

- Zapewniam, że sytuacja nie zagraża zyskowi ani dywidendzie za 2023 r. Natomiast trzeba jasno powiedzieć, że osiągniecie w tym roku wyników na poziomie 2022 r. będzie praktycznie niemożliwe – podsumował Adam Sikorski.

Co więcej, zdaniem prezesa Unimotu trudne otoczenie rynkowe może potrwać dłużej niż do końca roku.

- Mimo rosnących cen surowców mamy do czynienia z silną presją na utrzymanie cen detalicznych paliw. III i IV kwartał to będzie wyzwanie, ale liczę na to, że w 2024 roku wszystko wróci do normy – powiedział Sikorski.

Jak dodał, z tą presją na utrzymanie cen paliw na stacjach na niskim poziomie, mamy do czynienia obecnie nie tylko w Polsce. Również we Francji obserwowane jest blokowanie cen poniżej 2 euro/l oleju napędowego, w czasie gdy wyliczenia cena na podstawie międzynarodowych notowań wskazują, że cena ta powinna przekraczać 2,15 euro/l, a nawet 2,20 euro/l oleju napędowego.

Unimot obecnie pracuje nad nową strategią, która uwzględni nową strukturę biznesu. Jej szczegóły mamy poznać jeszcze w tym roku.